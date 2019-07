Genk wuift Buffel uit in afscheidsmatch: “Misschien krijg ik hier snel een toekomst” Redactie

21 juli 2019

11u00

Bron: VTM

Met een jaar vertraging heeft Thomas Buffel afscheid kunnen nemen van het Genkse publiek. De ex-speler van de landskampioen, die vorig jaar bij Zulte Waregem speelde, kwam in de Luminus Arena in actie in een korte afscheidsmatch. Ook onder anderen Gilles De Bilde, Olivier Deschacht Luc Nilis en Pierre van Hooijdonk speelden mee. “Als je zo’n testimonial krijgt, is dat toch een mooi afscheid”, klonk het onder meer bij Buffel. “Misschien krijg ik hier snel een toekomst.” Bekijk hieronder het interview.