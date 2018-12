Genk-trainer Philippe Clement wordt bekroond met Trofee Raymond Goethals: “Een mooie waardering” MDB/SJH

03 december 2018

14u17 2 Belgisch Voetbal Philippe Clement heeft vandaag in het stadion van RWDM de Trofee Raymond Goethals in ontvangst genomen. Hij wordt zo bekroond voor zijn trainerscarrière die hij tot nu toe aflegde bij Waasland-Beveren en Genk.

Ook Marc Brys (trainer van STVV) en Ivan Leko (Club Brugge) werden genomineerd om de prijs in ontvangst te nemen. Het was echter Philippe Clement die de trofee kreeg van Basile Boli. De voormalige Franse international (45 caps) speelde onder Raymond Goethals bij Marseille. In 1993 maakte de ex-verdediger tegen AC Milan het enige doelpunt in de finale van de allereerste editie van de Champions League. Tot op vandaag is Goethals de enige Belgische trainer die erin geslaagd is het kampioenenbal te winnen. Net als Boli was ook bondscoach Roberto Martínez van de partij op de uitreiking.

Clement hield met 52 punten Ivan Leko (44 punten) en Marc Brys (12 punten) achter zich. “Het is een mooie waardering met al die belangrijke mensen hier”, vertelde Clement die even op zich liet wachten. “Ik was nog op de club. De spelers waren nog aan het trainen terwijl ik onze match van gisteren herbekeek en het is ook met dank aan hen dat ik deze prijs win. Zonder hen en de club zou dat niet mogelijk geweest zijn.”

Clement begon zijn trainerscarrière als jeugdtrainer van de U21 van Club Brugge. Waarna hij assistent-trainer werd van Juan Carlos Garrido en Michel Preud’homme bij het eerste elftal van blauw-zwart. In de zomer van 2017 zette de voormalige verdediger de stap naar het trainerschap en werd Clement T1 van Waasland-Beveren. Met fris en aanvallend voetbal speelde hij zich in de kijker en dat ging ook in Limburg niet onopgemerkt voorbij. In december van 2017 werd Clement dan ook trainer van Genk.

De jury bekroont met de Trofee Raymond Goethals de Belgische trainer (of coach met dubbele nationaliteit zoals Leko) die het voorbije jaar het best beantwoordde aan de figuur van Raymond Goethals, zijn wijze van werken en gedrevenheid.

De onderscheiding wordt sinds 2011 jaarlijks uitgereikt. De jury is samengesteld uit onder meer ex-bondscoaches en andere invloedrijke figuren uit de Belgische voetbalwereld. Eric Gerets (toenmalig bondscoach van Marokko) was de eerste laureaat. Daarna wonnen Peter Maes (Lokeren), Francky Dury (Zulte Waregem), Marc Wilmots (Rode Duivels), Hein Vanhaezebrouck (AA Gent), Michel Preud’homme (Club Brugge) en Felice Mazzu (Charleroi).

De erelijst van de Trofee Raymond Goethals:

2011: Eric Gerets (bondscoach Marokko)

2012: Peter Maes (Sporting Lokeren)

2013: Francky Dury (Zulte Waregem)

2014: Marc Wilmots (bondscoach België)

2015: Hein Vanhaezebrouck (AA Gent)

2016: Michel Preud’homme (Club Brugge)

2017: Felice Mazzu (Charleroi)

2018: Philippe Clement (KRC Genk)