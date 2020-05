Genk stuurt Didillon terug naar Anderlecht: “Trieste beslissing” KDZ

13 mei 2020

13u10 10 Belgisch voetbal Racing Genk licht de optie van Thomas Didillon niet en stuurt hem terug naar Anderlecht. Een klap, want de Fransman had al herhaaldelijk aangegeven graag te willen blijven bij Genk.



Zijn carrière bij Racing Genk zal tot amper zes wedstrijden beperkt blijven. Als Anderlecht beslist om hem deze zomer te verkopen dan krijgt Racing Genk nog 25% van het transferbedrag. Het was een moeilijke keuze voor Genk omdat ze écht wel tevreden waren over het werk van de 24-jarige Fransman. Didillon kwam op het einde van de wintermercato naar de Luminus Arena. Genk betaalde 500.000 euro om de doelman op overschot bij Anderlecht tot het einde van het seizoen te huren. Didillon deed wat van hem verwacht werd en maakte vanaf dag één een secure indruk. Genk leek aanvankelijk van plan om de optie te lichten en de het transferbedrag van 1,6 miljoen op tafel te leggen.

Tandem

Maar in de coulissen werkte Danny Vukovic als een bezetene aan zijn comeback. Vukovic is intussen helemaal hersteld van zijn gescheurde achillespees en haalde op training alles uit de kast om de technische staf te overtuigen. Met succes zo blijkt. Vukovic staat fysiek en conditioneel scherper dan ooit, straf op z’n 35ste. De Australiër begint in de zomer als nummer één aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op die manier krijgt de 18-jarige Maarten Vandevoordt de tijd om rustig te rijpen, maar zonder het risico dat hij nog jaren wordt geblokkeerd.

“Kampioenenmaker Danny Vukovic en toptalent Maarten Vandevoordt vormen samen een tandem die de club heel veel garanties biedt”, klinkt het bij Genk. “Met nog een groot talent als Tobe Leysen - net als Vandevoordt pas 18 - als derde doelman, is de keeperspositie met heel veel kwaliteit gecoverd. Voor Gaëtan Coucke en de van Waasland-Beveren teruggekeerde Nordin Jackers zoekt de club een oplossing.”

Didillon: “Trieste beslissing”

Op Instagram reageerde Didillon op zijn vertrek. “Aan alle fans van Genk wil ik bedankt zeggen. Bedankt voor de maanden die we samen spendeerden en voor de steun vanaf minuut één. Het is een trieste beslissing, maar als een professionele speler moet ik die aanvaarden. Ik wil ook mijn ploegmaats en alle medewerkers bedanken. Ik voelde me meteen thuis. Dit is waarom Genk zo’n fantastische club is en zal blijven. Door die mensen. Ik hoop dat jullie en jullie geliefden gezond blijven in deze donkere tijden. Ik wens Genk het beste voor de komende uitdagingen.”

