Genk morst met kansen maar pakt oververdiend laatste Europese ticket tegen zwak Essevee Niels Vleminckx en Glenn Van Snick

27 mei 2018

19u51 12 Racing Genk GNK GNK 2 einde 0 ZWA ZWA Zulte Waregem Bekijk nu de strafste acties van deze match Belgisch Voetbal 't Is dat Genk véél te lief was in de afwerking, anders had het met 7-0 gewonnen van Zulte Waregem. Maar 2-0 volstaat: het laatste Europese ticket gaat richting Limburg.

Tien matchen op rij gewonnen had Zulte Waregem – met de penaltyzege tegen Lokeren erbij. Ploeg in vorm, denk je dan. Wel: Essevee raakte vandaag geen bal. Een zoveelste bewijs dat Planeet Play-off 2 toch vooral bevolkt blijft door de lammen en blinden. Dat is geen verwijt naar Francky Dury en de zijnen, wel een vaststelling. Vorig jaar mocht Racing Genk hetzelfde ondervinden. De Limburgers werden toen na een succesvolle play-off 2-campagne zelfs gedomineerd door – met alle respect – KV Oostende.

Op geen enkel probleem wekte Zulte Waregem de indruk iets te kunnen beginnen tegen Racing Genk. De Limburgers waren heer en meester. In het eerste kwartier met steriele druk op de helft van de bezoekers. Vanaf de 1-0 van Samatta stonden de sluizen helemaal open.

Kerkhofcompetitie

Het was geen toeval dat die goal in elkaar geknutseld werd door het duo Pozuelo-Trossard. Zij doen voor Genk wat Carcela en Edmilson heel play-off 1 hebben gedaan – verdedigingen uit verband spelen. Het ziet er allemaal zo makkelijk uit bij die twee. Altijd buitenkantje voet. Steeds twee of drie stappen sneller denkend dan de tegenstand – samen duwden ze Julien de Sart en Davy De fauw kopje onder.

Genk ging door op z'n elan. Pozo, met drie verdedigers in z'n rug, zag hoe Uronen doodleuk de zestien van Waregem mocht binnenlopen. De Fin is niet de meest fijnbesnaarde, maar kapte twee verdedigers en de doelman uit voor binnen te prikken. Vroeg Sammy Bossut zich deze zaterdag nog af waarom de grote clubs niet naar zijn diensten hengelden, dan kan het beeldmateriaal van de 2-0 misschien als antwoord dienen.

Op één warrige corner na deed Zulte Waregem werkelijk niéts in die eerste helft. Olayinka was een drama. Kaya begon te schoppen. En dat Hamdi Harbaoui zich uiteindelijk tot topschutter mocht kronen, is onbegrijpelijk. Idee voor de volgende vergadering van de Pro League: zoals de punten in play-off 1 gehalveerd worden, kan in de toekomst met een soortgelijk systeem gewerkt worden voor doelpunten in play-off 2. Laat elke goal in die kerkhofcompetitie maar voor de helft meetellen. 't Is maar een voorstel.

In de tuin

De Limburgse Batman en Robin bleven ondertussen hun ding doen. Pozuelo krulde een penseelstreek net naast. Trossards voorzet-schot hobbelde in corner, zijn plaatsbal zeilde net naast, en toen zijn Spaanse maatje hem alleen voor Bossut bracht, besloot hij te nonchalant. Alsof hij in de tuin tegen zijn vijfjarige neefje aan het voetballen was. Coach Clement maakte zich even druk, maar 't is de aard van elke voetballer die wat meer kan dan een ander.

Trossard miste nóg twee dotten van kansen. Pozuelo deed een Gareth Bale'tje maar dan tegen de lat. Middels een béétje extra concentratie had het gerust 4, 5, 6-0 kunnen zijn. Veel maakte het niet uit. De match was toch gespeeld.

Na Club, Standard, Anderlecht en Gent speelt ook Genk volgend seizoen in Europa. De vijf beste Belgische ploegen, dus. Ons voetbal kan daar alleen maar blij mee zijn.