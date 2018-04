Genk laat gouden driepunter liggen: Mandanda plooit niet Stijn Joris

13 april 2018

22u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Het blijft status quo in de benedenverdieping van play-off 1. Charleroi en Genk hielden mekaar na een pittige wedstrijd in evenwicht. Charleroi liep 2-0 uit. Genk nam na een halfuur over. Seck en Ndongala rondden twee penseelstreken van Pozuelo af, maar de winnende treffer bleef uit.

Grimmig sfeertje op Mambourg. De penalty van zeven dagen eerder tegen Anderlecht was niet alleen bij Mazzu in de keel blijven steken. Erik Lambrechts kreeg de ondankbare taak om een week na de klaagzang van Mazzu deze match in goede banen te leiden. Een fluitconcert bij elke beslissing in het nadeel van Charleroi was zijn deel. Neen, gezellig was het niet.

