Genk kan Muñoz bijna verwelkomen: Colombiaanse aanwinst mag mee op vliegtuig met Bernal en co KDZ/SVBM

18 juli 2020

20u42 0 Racing Genk Goed nieuws voor Racing Genk en Daniel Muñoz. De verdediger stapt zondag dan toch samen met de Colombiaanse wielertoppers op het vliegtuig naar Europa.

Enkele dagen geleden zag het er nog minder goed uit voor de Colombiaan. Muñoz zou niet op het vliegtuig kunnen stappen omdat hij geen geldig visum had. Nu het werkvisum in orde is, kan de 24-jarige verdediger toch mee naar Europa reizen. Op de chartervlucht zullen zo'n 190 atleten zitten, waaronder Egan Bernal en Nairo Quintana.

Racing Genk hoopte Muñoz - die al in mei aangetrokken werd - volgende week mee te kunnen nemen op stage naar Nederland, maar dat zal niet lukken. De atleten die meereizen met het Colombiaanse vliegtuig moeten bij aankomst 14 dagen in quarantaine.

Onze eerste versterking: een groot strijdershart uit Colombia! 🇨🇴🤝🙏💙 #krcgenk #samengenk #bienvenidomuñoz Gracias @atleticonacional #lahinchadelacancha https://t.co/5zneoCiyKn pic.twitter.com/UkHwueGztk KRC Genk(@ KRCGenkofficial) link