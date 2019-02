Genk-coach blijft cool onder de prikkels van onze huisanalist. Degryse: “Jullie moeten kampioen worden.” Clement: “Is ’t waar?” Stephan Keygnaert

08 februari 2019

06u00 0 Belgisch Voetbal In de business telt vriendschap niet. Marc Degryse was niet naar Genk gekomen voor een gezellig onderonsje onder maten. Onze huisanalist lokte Philippe Clement (44) uit zijn kot – “Gij zúlt kampioen worden”. Met zijn eeuwige cool pareerde de succestrainer evenwel elke vorm van druk. Beleef het steekspel mee.

Marc Degryse: “Philippe, maak jij je zorgen? In de laatste vier wedstrijden – tegen AA Gent voor Nieuwjaar, daarna tegen Sint-Truiden, Moeskroen en Waasland-Beveren – kwamen jullie telkens op achterstand. Dat is toch...”

Philippe Clement: (droog) “Je bedoelt de wedstrijden waarin we 9 op 12 haalden?”

Degryse: “Tja, ik vind het opvallend.”

Clement: “Als je de duels neemt na de winterstop – STVV, Moeskroen en Waasland-Beveren –, dan komen we telkens op achterstand uit een stilstaande fase. In Sint-Truiden raapt Nordin Jackers een terugspeelbal op – ik kan dat plaatsen, hij zal nerveus zijn geweest –, tegen Moeskroen ziet ­Aidoo de tegenstander niet aankomen en maakt hij een ongelukkige penaltyfout, en tegen Waasland-Beveren ­scoren zij uit een late­rale vrijschop die blijft hangen. Marc, mochten we nu drie keer niet goed aan de match zijn begonnen, en de tegenstander had de bal, ze hadden kansen, dán pas zou ik mij zorgen maken. Maar nu... part of football, denk ik. Het zijn doelpunten die kúnnen vallen – je kunt niet álles uitsluiten in voetbal.”

