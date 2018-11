Gemaskerde hooligans bestormen veld met knuppels: vrouwenwedstrijd Standard-Anderlecht stilgelegd na rellen LVA

16 november 2018

23u26

Bron: Voetbalnieuws, Het Nieuwsblad, Twitter 5 Belgisch Voetbal De vrouwenmatch tussen Standard en Anderlecht in Luik is vrijdagavond bij een 0-1 tussenstand stilgelegd nadat rellen uitbraken tussen amokmakers van beide ploegen. De match werd op 25 minuten van het einde definitief gestaakt toen mannen in bivakmutsen het veld bestormden.

Amokmakers van beide ploegen waren voor deze topper in het vrouwenvoetbal naar Luik getrokken om met mekaar op de vuist te gaan. In het begin verliep alles nog rustig. Pas naar het einde toe, toen er een groep in het zwart geklede mannen bij kwam, raakten de supporters met elkaar slaags.

Toen hooligans in zwarte bivakmutsen uiteindelijk het veld betraden met knuppels en matrakken, zag de scheidsrechter zich genoodzaakt de match stil te leggen. De speelsters, aangedaan door de situatie, moesten zich naar de kleedkamers terugtrekken.

Anderlecht stond op dat moment met 0-1 voor na een doelpunt van Tiny De Caigny, op aangeven van Sarah Wijnants. Mogelijk riskeert Standard een forfaitnederlaag.

Standard tweet dat de amokmakers met geweld hebben gereageerd op provocaties die op de sociale media waren verschenen.

Standard - Anderlecht

Match arrêté en raison de la bêtise de "supporters" qui ont répondu par de la violence pure à des provocations écrites sur les réseaux sociaux.

Maintenant le Standard va-t-il perdre 0-1 (score acquis), 0-5 (forfait) où le match sera-t-il rejoué ?#StaAnd Standard Fémina(@ standard_femina) link

Les spectateurs « normaux » du match de SuperLeague féminine entre le Standard de Liège et Anderlecht ont du se réfugier sur la pelouse à la 70’ ! En cause, l’assaut des UI96 sur les ultras du Sporting qui avaient fait le déplacement. Un grand carnage. Triste pour les familles. pic.twitter.com/9pmQNO0mx9 Le Chat Neur(@ LeChatNeur) link

