Geluidsband? Virtuele fans? Eleven Sports houdt alle opties open TTV

24 juli 2020

06u26 0

Straks géén of toch een paar honderd fans in onze stadions? Voor rechtenhouder Eleven Sports is er bovenop de problematiek van de competitie ook nog die extra onduidelijkheid over de al dan niet aanwezigheid van supporters op de tribunes. Toch belangrijk voor de beleving, ook voor de kijker thuis.

Succes in Duitsland

Eerder zat de televisiezender samen met de Pro League over virtueel geluid en virtuele supporters bij wedstrijden zonder publiek. Naar Duits voorbeeld, om de mensen in de huiskamer toch enige vorm van sfeer te serveren. Zo merkte Eleven Sports dat 20% van de kijkers bij Bundesligawedstrijden overschakelde naar het kanaal mét geluidsband en daar ook bleef hangen - een geslaagd proefconcept dus. Alleen: wat als er straks enkele honderden fans in een stadion aanwezig zijn? Bij de rechtenhouder klinkt het dat echte stadiongeluiden mixen met een geluidsband alvast geen goed idee is. Hetzelfde geldt voor virtuele beelden in de tribunes - valse supporters bijvoorbeeld. Zowel clubs als kijkers lijken geen voorstander van het idee, dat weliswaar nog steeds op tafel ligt.

Eleven Sports wacht de volgende beslissing van de Veiligheidsraad af om te bekijken welke oplossingen kunnen geboden worden om de fanbeleving bij matchen zonder publiek toch te verhogen. In afwachting laat de zender alle opties open.

Lees ook: Nu Veiligheidsraad geen versoepeling toelaat: willen onze clubs liever géén fans dan 400?