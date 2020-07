Geen wedstrijden meer op hetzelfde tijdstip: matchen in Jupiler Pro League worden voortaan maximaal gespreid Redactie

07 juli 2020

15u05 2 Jupiler Pro League De Algemene Vergadering van de Pro League heeft het voorstel om de wedstrijden maximaal te spreiden, goedgekeurd. Op die manier zullen er volgend seizoen geen wedstrijden meer op hetzelfde tijdstip plaatsvinden.

Eén wedstrijd op vrijdagavond, drie matchen op zaterdag en vier op zondag. Zo zullen de wedstrijden in de Jupiler Pro League over het weekend gespreid worden. Om dat mogelijk te maken, wordt op zaterdag (16u15) en zondag (13u15) een extra tijdslot voorzien. Zowel op vrijdag, zaterdag als zondag wordt er om 20u45 een wedstrijd afgewerkt. Door twee extra wedstrijden in de namiddag te laten doorgaan, maakt de Pro League naar eigen zeggen “nog meer een familiegebeuren van ons voetbal”.

De wedstrijden in de Jupiler Pro League gaan volgend seizoen op deze uren door:

Vrijdag: 20u45

Zaterdag: 16u15, 18u30, 20u45

Zondag: 13u15, 16u00, 18u15, 20u45



