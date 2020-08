Geen wachtrijen en mondmaskerplicht: Pro League en Ben Weyts hebben protocol klaar voor matchen met meer dan 400 fans Redactie

23 augustus 2020

18u19 0 Belgisch voetbal Vlaams minister van Sport Ben Weyts heeft met de Pro League een protocol uitgewerkt om binnenkort mogelijk meer publiek dan de vooropgestelde 400 personen bij voetbalwedstrijden toe te laten.

De Nationale Veiligheidsraad besliste vorige week donderdag dat clubs een aanvraag bij hun lokale overheden kunnen indienen om meer dan 400 toeschouwers toe te laten in de stadions. “Maar de regels kunnen enkel worden aangepast, zonder dat de veiligheid in het gedrang komt. Er zullen zeer strenge protocollen moeten worden nageleefd”, vertelde premier Sophie Wilmès. Dus zaten Vlaams minister van Sport Ben Weyts en de Pro League samen om een protocol uit te schrijven.

Concreet beschrijft het nieuwe protocol welke procedure moet gevolgd worden en welke maatregelen zeker moeten vervat zitten in de aanvraag van de clubs. Vermits elke club verschilt, net als elk stadion en de omgeving errond, moet elke club apart een aanvraag richten tot het lokaal bestuur dat vervolgens een voorstel doet richting de bevoegde sportminister. Deze beslist op grond van onder andere een advies van een viroloog. In het protocol zit vervat dat wachtrijen uit den boze zijn, elke bubbel 1,5 m afstand moet houden van de andere, er aparte tijdvakken moeten zijn voor de in- en uitstroom, er is een mondmaskerplicht en er moeten ontsmettingsmiddelen gratis ter beschikking worden gesteld. Bovendien mogen er maximaal 400 mensen in elk afgesloten compartiment zitten.

“Het zal niet zijn zoals het was voor corona. Daarvoor gelden er te veel veiligheidsmaatregelen en beperkingen”, zegt Weyts. “Maar met dit kader kunnen we langzaamaan de draad opnieuw opnemen. Grote sportieve evenementen zoals voetbalwedstrijden brengen mensen samen, geven kleur aan het leven, zetten aan tot sporten... Ook in andere landen worden inspanningen gedaan om opnieuw evenementen met publiek te organiseren. Als wij achterblijven, dan roepen we onszelf uit tot de voornaamste broeihaard van corona. Als we willen dat de Vlamingen gemotiveerd blijven om zich goed te houden aan de vele maatregelen, dan moeten we ook positieve perspectieven bieden.”

