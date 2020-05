Geen voetbal tot 31 juli: onze chef voetbal Stephan Keygnaert, Marc Degryse en Gilles De Bilde buigen zich over gevolgen Redactie

06 mei 2020

VTM Nieuws-sportanker Maarten Breckx, onze chef voetbal Stephan Keygnaert en huisanalisten Gilles De Bilde en Marc Degryse bogen zich over deze en nog andere netelige vragen. Kijk bovenaan dit artikel naar het integrale gesprek. Hieronder hebben we enkele belangrijke fragmenten voor u uitgelicht.

“Wachten op rechtszaken, welke beslissing er ook uit de bus komt”

“Had iedereen op een andere positie in de stand gestaan, had je waarschijnlijk andere verhalen gehad”, haalt Keygnaert de verschillende belangen van de clubs aan. “Maar we mogen niet vergeten dat de Raad van Bestuur op 22 maart de aanbeveling heeft gemaakt om het klassement te gebruiken om de Europese tickets toe te wijzen. Dat is unaniem aanvaard. Ik weet niet welke club er nu toe bereid zal zijn om dit plots niet meer te aanvaarden.”

De off the record-geluiden vanuit Neerpede zijn zeer pessimistisch. Wat nu gebeurt, helpt hen absoluut niet. Stephan Keygnaert

Marc Degryse denkt alvast dat er nog veel miserie zal volgen. “De Pro League moet op een paar weken tijd zo’n knopen doorhakken? Dat lukt niet. Het is wachten op hoeveel rechtszaken er komen, welke beslissing er ook valt in de Algemene Vergadering van volgende week vrijdag.”



“Als worstcasescenario van Louwagie zich voltrekt, moeten we beginnen vrezen voor een aantal profclubs”

Ook het weren van de fans in de stadions kwam aan bod. Is ons voetbal leefbaar als er nog maanden zal gespeeld worden achter gesloten deuren? Keygnaert: “Michel Louwagie (manager AA Gent, red.) houdt er rekening mee dat voor het eerst voor volle tribunes kan gespeeld worden in de play-offs van 2021. AA Gent kan dit overleven als ze goed werken, maar Louwagie vreest voor enkele andere clubs. Als dat worstcasescenario van Louwagie - en hij is ervaren en kan de dingen inschatten - zich voltrekt, moeten we beginnen vrezen voor een aantal profclubs.” De Bilde vult aan. “KV Oostende overleeft dit toch nooit? Ze hebben nu al zoveel problemen.”



“Anderlecht staat met de rug tegen de muur”

Ook Anderlecht - geen Europees voetbal - staat in de hoek waar de klappen vallen. En de financiële cijfers stonden al diep in de min. “Ze gaan heel veel moeite hebben om terug te komen op de plek die ze een aantal jaren geleden gewend waren”, zegt De Bilde.

De plannen voor de BeNeLiga zullen vertraging oplopen door de coronacrisis. Ik denk niet dat het op korte termijn nog op tafel zal liggen Marc Degryse

Keygnaert: “Anderlecht zit echt wel in woelige wateren. Wat nu gebeurt helpt hen absoluut niet. Dit kost hen nog eens extra tijd om terug te keren. De off the record-geluiden vanuit Neerpede zijn zeer pessimistisch.” Degryse is het eens. “Ze staan met de rug tegen de muur, ze hebben geld nodig. Het zit er nu in dat ze Doku of Lokonga op de markt moeten brengen, dat ze goudhaantjes moeten verkopen.”



“Club Brugge stelt zich vragen bij ons huidig voetbalmodel”

Eén club lijkt de coronacrisis duidelijk makkelijker te doorstaan: Club Brugge, dat als competitieleider tot kampioen zal worden uitgeroepen. “Club stelt zich vragen bij ons huidig voetbalmodel en heeft een ander businessmodel voor ogen. Voor hen ligt een verrijking in de BeNeLiga. Voor hen is die ontwikkeling een logisch gevolg van wat er in het Belgische voetbal de voorbije jaren is gebeurd.” Degryse denkt echter dat het niet zo’n vaart zal lopen. “De plannen voor die BeNeLiga zullen vertraging oplopen door corona. Ik denk niet dat het op korte termijn op tafel zal liggen.”



