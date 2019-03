Geen verklaringen van spijtoptant Veljkovic in stukken die voetbalbond mag inkijken Redactie

15 maart 2019

19u59

Bij de 35 stukken die de onderzoekscoördinator van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft gekregen uit het onderzoek van het federaal parket, zitten geen verklaringen van spijtoptant Dejan Veljkovic. Dat bevestigde onderzoekscoördinator Ebe Verhaegen.

Het onderzoek van Verhaegen omhelst de duels KV Mechelen-Waasland-Beveren en Eupen-Moeskroen op de slotspeeldag van vorig seizoen in de Jupiler Pro League. Sinds zijn aanstelling in november om na te gaan of er competitiewedstrijden vervalst werden, hoorde Verhaegen 130 spelers, trainers, bestuursleden en scheidsrechters.

De resultaten van zijn eigen onderzoek wil Verhaegen nu vooral aftoetsen aan de bevindingen van het federaal parket. De onderzoekscoördinator kreeg gisteren de toestemming om een lijst van 35 stukken uit het strafdossier, verbonden aan het luik matchfixing, in te kijken. Daarin zitten evenwel geen verklaringen van makelaar Dejan Veljkovic, die als Belgiës eerste spijtoptant samenwerkt met het gerecht. Dat zal het dossier van Verhaegen echter niet maken of kraken, klinkt het.

“De toelating tot inzage en afschrift is beperkt tot een lijst van 35 stukken die relevant zijn voor de disciplinaire finaliteit. De vrijgave ervan brengt de belangen van het strafonderzoek niet in het gedrang”, aldus het parket in een persbericht.

Ebe Verhaegen vertelt dat het om meer dan 700 pagina’s aan relevante informatie gaat. Die dienen niet alleen om de eigen onderzoeksresultaten te verifiëren. “Als er nieuwe elementen opduiken, zal ik niet nalaten die te gebruiken voor het onderzoek van de KBVB”, aldus de onderzoekscoördinator.