Geen trofee in Jan Breydel, wel bubbels in apart busje - Titelpremie van 200.000 euro per speler - Raakt Diatta fit?

11 mei 2019

09u13

Als Racing Genk de titel pakt, zal het tot op de slotspeeldag moeten wachten alvorens het de trofee van landskampioen overhandigd krijgt. Wél aanwezig: liters champagne in een apart busje. De Limburgers trekken overigens op volle sterkte naar Jan Brydel, bij Club Brugge is Diatta nog steeds onzeker. Alles wat u moet weten over de clash.

Genk kampioen? Geen trofee in Brugge

Mocht Racing Genk de titel pakken, dan zullen de Limburgers nog niet gehuldigd worden. Net als vorig seizoen besloot de Pro League de trofee voor de landskampioen pas uit te reiken op de slotspeeldag.

Zo zullen de Genkenaars bij een eventuele titel op Anderlecht ook donderdag de beker niet in de lucht kunnen steken. Vorig seizoen werd Club op speeldag negen in Luik kampioen, maar kreeg het de trofee pas op de slotspeeldag tegen AA Gent. (TTV)

Champagne in apart busje en Pat Krimson stand-by

Champagne, een busje vol, voor het geval dat... Racing Genk kan zondag kampioen worden op het veld van Club Brugge en dus neemt de club zo haar voorzorgen. De spelersbus wordt vooraf niet volgestouwd met flessen champagne. Er is wel een apart busje volgeladen met gekoelde champagne dat de verplaatsing naar Brugge maakt. Als Genk zondagavond de titel pakt, dan wordt de spelersgroep rond middernacht op het stadhuis in Genk verwacht. Daar worden ze na een kleine huldiging op het grote podium verwacht voor de viering.

De wedstrijd is zondagavond ook live te volgen op een groot scherm op het Stadsplein in Genk. Als Genk kampioen is, kruipt Pat Krimson achter de draaitafel voor een feestje in afwachting van de terugkeer van de spelers uit Brugge. (KDZ)

Gemiddelde titelpremie van 200.000 euro per speler

Bij een vierde landstitel trekt het bestuur van Racing Genk een bedrag van 5 miljoen euro uit als winstpremie. Die wordt verdeeld onder de 25 spelers die dit seizoen in actie zijn gekomen, gemiddeld komt dat neer op een titelpremie van 200.000 per speler. Er wordt met een verdeelsleutel van het aantal gespeelde matchen gewerkt. Dat wil zeggen dat de premie voor de jongens die de meeste minuten maakten, zoals Maehle, Samatta en Vukovic, hoger zal liggen dan de premie van pakweg Ingvartsen. (KDZ)

Ito en Heynen fit

Racing Genk trekt op volle sterkte naar Jan Breydel. Zowel Ito als Heynen trainden probleemloos mee en worden aan de aftrap verwacht. Achter de naam van Jhon Lucumi staat nog een vraagteken, Clement neemt wellicht geen enkel risico met de Colombiaan. (KDZ)

Spehar geeft aftrap

Na Paul Okon is het de beurt aan Robert Spehar. De 48-jarige Kroaat mag zondag de aftrap. De ex-speler van blauw-zwart neemt vandaag het vliegtuig naar België waar hij zondag warm onthaald zal worden. Spehar groeide tussen 1995 en 1998 uit tot een sterkhouder bij blauw-zwart vooraleer hij naar het Franse AS Monaco verhuisde. In 64 matchen trof hij maar liefst 48 keer raak voor de Bruggelingen. In 2002 voetbalde hij nog een half seizoen voor Standard. (TTV)

Raakt Diatta op tijd fit?

Krépin Diatta is nog steeds onzeker voor de topper tegen Genk. De Senegalese flankaanvaller blesseerde zich vorige week op Gent aan de enkel en ontbrak sindsdien tijdens de groepstrainingen. “Diatta werkt individueel. Op dit moment is het nog te vroeg om te zeggen of hij fit geraakt. We zullen zien”, aldus Leko. Als Diatta niet op tijd hersteld is, zal Danjuma hem meer dan waarschijnlijk vervangen. Voorts liet Leko weten dat Mitrovic (enkel) en Vlietinck (aanhechting heup) dit seizoen niet meer in actie zullen komen. (NP)

de wedstrijden waarbij ik wou dat ik nog speler was.” Heksenketel? Philippe Clement (45) oogt en spreekt vol vertrouwen. “Wij zijn bezig met onszelf. En ál de rest...”