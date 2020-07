Geen oefenmatch vanavond voor Genk, ook duel tegen AA Gent van zaterdag afgelast na positieve coronatest Onuachu KDZ/RN

09 juli 2020

13u15 18 Belgisch voetbal De oefenmatch van vanavond tussen Racing Genk en Eendracht Termien gaat niet door. Ook het duel van zaterdag tegen AA Gent wordt afgelast. De reden is de positieve coronatest van Genk-spits Paul Onuachu.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Na de positieve test van Onuachu (vandaag door de club officieel bevestigd), zagen de Buffalo’s het niet zitten om een oefenduel tegen Racing Genk af te werken. De match van vanavond tegen Eendracht Termien - de eerste Genkse oefenmatch van de campagne - leek in eerste instantie wel door te gaan, maar na de ochtendtraining is in samenspraak met de spelers beslist om ook die wedstrijd te annuleren.

De Genkse spelersgroep werd gisterenavond op de hoogte gebracht van de positieve test van hun ploegmakker. In de entourage van de spelers viel te horen dat er wel degelijk wat ongerustheid is binnen de groep. De vrees voor extra besmettingen leeft. Bovendien zag Genk ook de Ivoriaan Eboue Kouassi (22) uitvallen. Hij ligt in het ziekenhuis met malaria.

Op Onuachu na testte iedereen bij RC Genk negatief op Covid-19. De Nigeriaan keerde pas eind juni terug naar ons land. Omdat het luchtruim boven zijn thuisland Nigeria een tijdlang gesloten bleef, zat hij vast en kon hij niet vroeger terugkeren. Sinds zijn terugkeer naar ons land op 28 juni onderging Onuachu al twee tests en die waren telkens negatief. Het is de bedoeling dat hij nu een week in quarantaine gaat, de rest van de ploeg wordt de komende dagen opnieuw getest.

Lees ook. Bij RC Genk is ongerustheid groot: Paul Onuachu positief op corona, Kouassi opgenomen met malaria



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.