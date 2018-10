Geen medelijden en gesprek dat niet langer dan 5 minuten duurde: Peter Maes koeltjes op straat gezet door Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht Michaël Vergauwen

27 oktober 2018

23u48 0 Belgisch Voetbal Een overwinning. Met minder zou Roger Lambrecht, voorzitter van Sporting Lokeren niet tevreden zijn tegen Oostende. Het hoofd van Peter Maes lag op het blok, even na half twaalf zaterdagavond viel het mes. Peter Maes is niet langer de trainer van Sporting Lokeren, zijn assistent neemt voorlopig het roer over.

Geen medelijden. 0-0 tegen Oostende was niet genoeg voor Roger Lambrecht om Peter Maes aan boord te houden. De 87-jarige bandenmagnaat deelde het kort en sec mee aan de man die zijn team bekers, play-off 1-campagnes en Europees voetbal bezorgde. Koel, als een zakenman. Langer dan vijf minuten duurde hun onderhoud niet.

“Als je 6 op 36 haalt is dat ook de verantwoordelijkheid van de trainer”, stak Maes na de match al de hand in eigen boezem. Al zou Lambrecht dat best ook zelf eens doen en zich afvragen of het schoentje niet ergens anders wringt. Eigenlijk had hij dat al láng moeten doen. Het spandoek van de Lokerse spionkop kon niet treffender zijn: “Sssssst…. Hier slaapt Roger.” Heel opvallend: in tegenstelling tot veel andere club in dezelfde situaties werd Maes door de supporters op geen enkel manier geviseerd. Geen énkele “Maes buiten!” hoorden we. De spreekkoren die zich richting Lambrecht richtten waren echter schering en inslag. “Lambrecht neemt onze club mee in zijn graf”, klonk het.

‘Operatie Propere Handen’

Voor Peter Maes komt er zo een dramatisch einde aan een zeer lastige week. Hij werd begin deze week twee keer ondervraagd in het kader van de ‘Operatie Propere Handen’ en moest ook de nacht in de cel doorbrengen. Ook Maes is immers verbonden met de Servische makelaar Dejan Veljkovic. De ex-doelman werd vrijgelaten onder voorwaarden en in verdenking gesteld van witwaspraktijken en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Morgenvroeg om half elf leidt Arnar Vidarsson de training. Donderdag speelt Lokeren al tegen Anderlecht, nadien volgen matchen tegen Eupen en Zulte Waregem.