Exclusief voor abonnees Geen Gouden Generatie, maar geef ons een beetje fun Pieter-Jan Calcoen in Italië

15 juni 2019

10u00 0

De UEFA is er normaal gezien de ­organisatie niet voor om schoonheidsfoutjes te maken, maar kijk, ‘t is toch ­gebeurd.

Eigenlijk had de openings­wedstrijd van dit EK altijd Italië-Spanje moeten zijn. Simpelweg omdat Italië gastland is.

En ook wel omdat die match vanuit ­Europees standpunt de ­misschien wel aantrekkelijkste groepspartij tout court is. Italië-Spanje, dat is wonderkind Moise Kean van Juventus tegen Dani Ceballos van Real. Of ­Federico Chiesa, de hoop in ­donkere dagen van Fiorentina, tegen ­Fabián Ruiz, voor dertig miljoen gekocht door Napoli.

The next big thing, kortom – wat een EK U21 hoort te bieden.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Italië

sport

sportdiscipline

voetbal

België

sportevenement