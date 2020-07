Geen geheimen meer: 1A-clubs oefenen massaal onderling, zo ziet de kalender er (voorlopig) uit TTV

01 juli 2020

06u39 0 Belgisch voetbal Na 3,5 maanden rolt de bal vandaag opnieuw. Opvallend: door de coronaperikelen oefenen de 1A-clubs bijna vijf keer meer tegen elkaar dan vorig seizoen. Of hoe onze clubs straks noodgedwongen inkijk bieden aan de tegenstand.

Na de langste onderbreking sinds mensenheugenis vliegen onze profclubs er vanaf vandaag weer in. Standard tegen Waremme en OH Leuven tegen Bierbeek doorbreken het grote niets met de eerste vriendschappelijke matchen in deze oefencampagne. Beiden achter gesloten deuren - de standaard in deze atypische voorbereiding. Anders dan andere jaren ontzien onze 1A-clubs elkaar de komende maand allerminst. Daar waar duels tussen reeksgenoten vermeden werden, zijn ze nu schering en inslag. Vorig seizoen telde de ganse voorbereiding slechts vijf ontmoetingen tussen eersteklassers, nu zijn dat er 23 als we Waasland-Beveren, OH Leuven en Beerschot meetellen.

Vorig seizoen telde de ganse voorbereiding slechts 5 ontmoetingen tussen eersteklassers, nu zijn dat er 23

Clubs geven hun geheimen meer dan ooit prijs. Welk systeem wil de nieuwe Standardcoach Montanier straks spelen of hoe ziet het type-elftal van pakweg KV Mechelen eruit? Een handvol clubs kunnen hun defensieve patronen al eens uitoefenen tegen Club Brugge, mogelijk één maand later de tegenstander in de competitie. Vier clubs kijken elkaar op 1 augustus één week voor de competitie zelfs in de ogen. Zulte Waregem en Gent enerzijds en KV Oostende en Cercle Brugge anderzijds houden hun generale repetitie onderling, al kan een speling van de competitiekalender die laatste match nog in het gedrang brengen.

Nog een opvallende trend, opnieuw ingegeven door de coronacrisis: een pak clubs oefenen straks tegen Franse clubs, opnieuw veelal als generale repetitie. Zo ontvangt RC Genk promovendus RC Lens, speelt Standard tegen Stade Reims, ontvangt Club Brugge één week voor de bekerfinale het Franse Lille en oefent KV Mechelen op 1 augustus tegen FC Metz. AA Gent speelt ook nog een galamatch tegen Olympique Lyon.

Zo zien de oefenprogramma’s er (voorlopig) uit

CLUB BRUGGE

4/7 Club Brugge - OH Leuven (oefencomplex Westkapelle, 18 uur)

8/7 Club Brugge - Beerschot (oefencomplex Westkapelle, 17 uur)

11/7 Club Brugge - KV Mechelen (oefencomplex Westkapelle, uur ongekend)

18/7 Club Brugge - AA Gent (oefencomplex Westkapelle, uur ongekend)

22/7 Club Brugge - Deinze (oefencomplex Westkapelle, uur ongekend)

25/7 Club Brugge - Lille (Jan Breydelstadion, uur ongekend)

26/7 Club Brugge - Knokke (oefencomplex Westkapelle, uur ongekend)

AA GENT

3/7 AA Gent - Beerschot (plaats en uur ongekend)

11/7 AA Gent - Moeskroen (plaats en uur ongekend)

18/7 Club Brugge - AA Gent (Westkapelle, uur ongekend)

21/7 AA Gent - RC Lens (plaats en uur ongekend)

28/7 AA Gent - FC Metz (plaats en uur ongekend)

1/8 Zulte Waregem - AA Gent (Regenboogstadion, 16 uur)

KAA Gent - Ol. Lyon (datum, plaats en uur ongekend)

SPORTING CHARLEROI

4/7 Anderlecht - Charleroi (oefencomplex Neerpede, 12 uur)

7/7 Zulte Waregem - Charleroi (Regenboogstadion, 16 uur)

10/7 KV Kortrijk - Charleroi (oefencomplex Kortrijk, 15 uur)

11/7 Charleroi - RWDM (plaats en uur ongekend)

24/7 FC Metz - Charleroi (Metz, uur ongekend)

ANTWERP FC

Oefenschema ongekend

STANDARD

1/7 Standard - Waremme (Luik, uur ongekend)

4/7 Standard - KV Kortrijk (Luik, 16 uur)

11/7 Standard - OH Leuven (Luik, 15 uur)

18/7 Standard - KV Mechelen (Luik, 18 uur)

1/8 Standard - Stade Reims (Sclessin, 15 uur en 17.30u)

KV MECHELEN

4/7 KV Mechelen - Waasland-Beveren (Sint-Katelijne-Waver, 14 uur)

8/7 KV Mechelen - RWDM (plaats en uur ongekend)

11/7 Club Brugge - KV Mechelen (oefencomplex Westkapelle, uur ongekend)

18/7 Standard - KV Mechelen (oefencomplex Luik, 18 uur)

25/7 OH Leuven - KV Mechelen (plaats en uur ongekend)

25/7 KV Mechelen - Seraing (plaats en uur ongekend)

1/8 FC Metz - KV Mechelen (plaats en uur ongekend)

KRC GENK

9/7 Termien - KRC Genk (Termien, 19 uur)

11/7 KRC Genk - te bepalen tegenstander (plaats en uur ongekend)

15/7 KRC Genk - Union (Luminus Arena, 17 uur)

17/7 KRC Genk - Excelsior (Luminus Arena, 17 uur)

1/8 KRC Genk - Lens (Luminus Arena, 13 uur en 15.30 uur)

RSC ANDERLECHT

4/7 Anderlecht - Charleroi (oefencomplex Neerpede, 12 uur)

11/7 Anderlecht - STVV (plaats ongekend, 13 uur)

ZULTE WAREGEM

4/7 Zulte Waregem - Cercle Brugge (Regenboogstadion, 16 uur)

7/7 Zulte Waregem - Charleroi (Regenboogstadion, 16 uur)

10/7 Zulte Waregem - NAC Breda (Ingelmunster, 16 uur)

18/7 Deinze - Zulte Waregem (Deinze, 16 uur)

21/7 Zulte Waregem - RWDM (Ingelmunster, 16 uur)

25/7 Zulte Waregem - STVV (Regenboogstadion, 16 uur)

1/8 Zulte Waregem - AA Gent (Regenboogstadion, 16 uur)

MOESKROEN

4/7 Moeskroen - Dottenijs (oefencomplex Lille, 15 uur)

11/7 AA Gent - Moeskroen (plaats en uur ongekend)

18/7 Lille - Moeskroen (oefencomplex Lille, 13 uur)

KV KORTRIJK

4/7 Standard - KV Kortrijk (oefencomplex Luik, 16 uur)

10/7 KV Kortrijk - Charleroi (oefencomplex KV Kortrijk, 15 uur)

11/7 KV Kortrijk - Cercle Brugge (oefencomplex KV Kortrijk, 15 uur)

24/7 KV Kortrijk - RWDM (Guldensporenstadion, 15 uur)

25/7 Beerschot - KV Kortrijk (plaats en uur ongekend)

31/7 Kortrijk - Lille (Guldensporenstadion, 18 uur)

1/8 KV Kortrijk - Deinze (oefencomplex KV Kortrijk, 15 uur)

STVV

8/7 ASV Geel - STVV (Geel, 19 uur)

11/7 Anderlecht - STVV (plaats ongekend, 13 uur)

18/7 STVV - Beerschot (Stayen, 17 uur)

22/7 Westerlo - STVV (Westerlo, 16 uur)

25/7 Zulte Waregem - STVV (Regenboogstadion, 16 uur)

31/7 Eupen - STVV (plaats en uur ongekend)

EUPEN

31/7 Eupen - STVV (plaats en uur ongekend)

CERCLE BRUGGE

4/7 Zulte Waregem - Cercle Brugge (Regenboogstadion, 16 uur)

11/7 KV Kortrijk - Cercle Brugge (oefencomplex Kortrijk, 15 uur)

17/7 Cercle Brugge - te bepalen tegenstander (plaats en uur ongekend)

22/7 Winkel Sport - Cercle Brugge (Sint-Eloois-Winkel, 19.30u)

25/7 Deinze - Cercle Brugge (Ruddervoorde, uur ongekend)

29/7 FC Knokke - Cercle Brugge (Knokke, 19 uur)

1/8 KV Oostende - Cercle Brugge (Versluys Arena Oostende, uur ongekend)

KV OOSTENDE

4/7 KFC Varsenare - KV Oostende (Varsenare, 15 uur)

11/7 Zwevezele - KV Oostende (Zwevezele, uur ongekend)

18/7 Winkel Sport - KV Oostende (Sint-Eloois-Winkel, 18 uur)

25/7 KV Oostende - Union (Oudenburg, 16 uur)

1/8 KV Oostende - Cercle Brugge (Versluys Arena Oostende, uur ongekend)

WAASLAND-BEVEREN

4/7 KV Mechelen - Waasland-Beveren (Sint-Katelijne-Waver, 14 uur)

11/7 Melsele - Waasland-Beveren (Melsele, uur ongekend)

OH LEUVEN

1/7 OH Leuven - Bierbeek (oefencomplex Leuven, uur ongekend)

4/7 Club Brugge - OH Leuven (Westkapelle, 18 uur)

11/7 Standard - OH Leuven (oefencomplex Luik, 15 uur)

18/7 OH Leuven - RWDM (oefencomplex Leuven, uur ongekend)

25/7 OH Leuven - KV Mechelen (plaats en uur ongekend)

BEERSCHOT

3/7 AA Gent - Beerschot (plaats en uur ongekend)

8/7 Club Brugge - Beerschot (Westkapelle, 17 uur)

18/7 STVV - Beerschot (Stayen, 17 uur)

25/7 Beerschot - KV Kortrijk (plaats en uur ongekend)

26/7 Beerschot - Patro Eisden (plaats en uur ongekend)

