Geen fans welkom op Den Dreef tijdens return van promotiefinale OHL-Beerschot Herman Meersseman

25 juli 2020

12u14 6 Belgisch voetbal OHL – Beerschot, de terugwedstrijd van de promotiefinale in 1B wordt op zondag 2 augustus zonder publiek gespeeld. Dat besliste de club in overleg met de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

De nationale Veiligheidsraad liet donderdag de mogelijkheid open om voor evenementen in open lucht tot 400 aanwezigen toe te laten. “De coronapandemie neemt echter opnieuw fel in kracht toe en de besmettingscijfers nemen in het hele land spectaculair toe. In onderling overleg met het stadsbestuur werd daarom beslist om de wedstrijd tegen Beerschot dan ook achter gesloten deuren af te werken”, laat het bestuur van OHL weten.

“Dit is een uiterst belangrijke wedstrijd voor OH Leuven en we hadden graag de steun gekregen van op zijn minst een deel van onze trouwe fans. Maar als club hebben we ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en die nemen we samen met de stad op”, stelt Peter Willems, CEO van OHL. “De gezondheid van onze supporters en de inwoners van de regio is veel belangrijker. We willen alle risico’s op verspreiding van het virus via onze wedstrijd vermijden. Ik roep bij deze onze fans dan ook op om zondag 2 augustus verantwoordelijk te zijn en te supporteren van op afstand. We zijn als club benadeeld ten opzichte van de heenwedstrijd, die wel met publiek werd afgewerkt. Hoe jammer de spelers, coach en iedereen die OH Leuven een warm hart toedraagt het ook vinden, dit is ondergeschikt aan de gezondheid van onze supporters en de bevolking.”

Burgemeester Mohamed Ridouani van Leuven vindt dit “een moeilijke, maar juiste en verantwoordelijke beslissing. Natuurlijk had ik het liever anders gezien, maar gezondheid en veiligheid staan voorop. We moeten elkaar beschermen. Het aantal besmettingen is in Leuven en de regio op dit moment nog laag, toch zijn we voorzichtig en alert. We blijven preventief werken. Beter voorkomen dan genezen.”

De supporters die een ticket gekocht hadden voor de oorspronkelijke wedstrijd en de abonnees hebben ingetekend op een compensatieregeling. Binnen die regeling schonken de fans al bijna 30.000 euro aan het goede doel.

