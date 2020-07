Geen fans welkom op Den Dreef tijdens return van promotiefinale OHL-Beerschot GVS

25 juli 2020

12u14 0 Belgisch voetbal De return van de promotiefinale tussen OHL en Beerschot zal op 2 augustus doorgaan zonder fans. In overleg met het Leuvense stadsbestuur is beslist om het duel op Den Dreef achter gesloten deuren te spelen.

Peter Willems, CEO van OH Leuven, geeft tekst en uitleg. “We hadden voor deze uiterst belangrijke wedstrijd graag gehoopt op de steun van op z’n minst een deel van onze trouwe fans. Maar als club hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid, en die nemen we samen met de stad op. De gezondheid van onze fans en de inwoners van de regio zijn veel belangrijker. (...) We zijn als club uiteraard benadeeld ten opzichte van de heenwedstrijd. Hoe jammer de spelers, coach en iedereen die OH Leuven een warm hart toedraagt het ook vinden, dit is ondergeschikt aan de gezondheid van onze supporters en de bevolking.”

