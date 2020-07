Geen drive-in cinema aan Jan Breydel, dus organiseert Club Brugge ‘Bekerfinale at the movies’ Redactie

24 juli 2020

19u27 5 Club Brugge Geen publiek toegelaten in het Koning Boudewijnstadion voor de bekerfinale op 1 augustus, en dus dachten ze bij Club Brugge de supporters op een creatieve manier toch samen te brengen. Blauw-zwart wilde op de dag van de wedstrijd een ‘Road to the Double drive-in’ aan het Jan Breydelstadion organiseren, maar de stad Brugge verbiedt dat initiatief. Club komt nu met een alternatief.

Het originele plan was een drive-in cinema aan het Jan Breydelstadion. Door de verstrengde maatregelen kan dat evenement niet doorgaan. Blauw-zwart organiseert nu in Kinepolis Brugge ‘Bekerfinale at the movies’. In vijf filmzalen kunnen supporters op een veilige wijze naar de wedstrijd kijken.

🗣️ Geen drive-in door de verstrengde coronamaatregelen..



Club blijft niet stilzitten en komt met een geweldig alternatief! 💙🖤



