Geen blij weerzien voor Hein met Gent: Anderlecht onderuit in de Ghelamco Arena PJC/MDB/YP

13 mei 2018

19u50 7 AA Gent GNT GNT 1 einde 0 AND AND Anderlecht Bekijk nu de strafste acties van deze match Belgisch Voetbal Anderlecht was zoals zijn nieuwe shirts: bleek. Het hoefde dan ook niet te verbazen dat AA Gent verdiend won: 1-0, na een goal van Moses Simon.

Koraal: dat is de officiële kleur van het nieuwe shirt van Anderlecht. 't Heeft iets weg van zalmkleur ook, net als van oranje en roze, wat maakte dat scheidsrechter Smet, in oranje uitrusting, eraan dacht om RSCA in de reservetenues van AA Gent te laten aantreden. Het was uiteindelijk niet nodig: misverstanden waren immers onmogelijk.

Desondanks vonden de Anderlecht-spelers mekaar niet in de openingsfase. AA Gent nam de wedstrijd in handen, met mooie kansen voor Andrijasevic, Bronn en Kubo. In twee van de drie gevallen stond Sels paraat. Aan de overzijde schoot Gerkens naast en moest Saief, in extremis fit, voortijdig naar de kant. Amuzu was zijn vervanger.

AA Gent mocht dan wel zijn niveau opgekrikt hebben - kon ook moeilijk anders, gezien de tristesse van de voorbije weken -, toch was de grootste mogelijkheid voor de pauze voor bezoeker Lukasz Teodorczyk. Hij kreeg in de kleine rechthoek de bal toegespeeld en koos met zijn rug naar doel voor een hakje, jammer genoeg voor paars-wit net naast.

Ook in de tweede helft nam AA Gent het initiatief, met een logische voorsprong tot gevolg. Op de counter slingerde Yaremchuk de bal naar de tweede paal, waar Simon, tot dan ontgoochelend, er maar zijn dikke teen tegen te zetten had: 1-0. Nog geen drie minuten later liet Kubo na om de bonus uit te bouwen: Sels was alweer sterk.

Dat kon evenwel niet van de overige koraalkleurige mannetjes gezegd - het was matig bij RSCA, dat ook al de heenpartij verloren had. Er kwam nog wel een slotoffensief(je), maar aanspraak maken op een punt kon Anderlecht, dat hoogstens nog tweede kan worden, zeker niet. AA Gent deed dan weer wat het moest in de strijd om plek vier.