Geen Belgisch voetbal tot 3 april: “Over timing van play-offs is er nog geen duidelijkheid” ABD

12 maart 2020

23u13 8 Belgisch voetbal Geen Belgisch voetbal de komende weken. De federale regering maakte zopas bekend dat álle sportactiviteiten in België tot en met 3 april worden geannuleerd. De slotspeeldag in 1A en de promotiefinale in 1B worden dus uitgesteld. Wat dit precies betekent voor de play-offs is nog niet duidelijk.

Zondag om 18u00 stond in principe de slotspeeldag op het programma in 1A, met nog enkele cruciale wedstrijden. Zo zou de degradatiestrijd tussen Waasland-Beveren en KV Oostende beslecht worden. En ook de strijd om het laatste play-off 1-ticket, tussen KV Mechelen, Racing Genk en Anderlecht, lag nog helemaal open. Maar alle matchen worden dus uitgesteld naar een latere datum. Wanneer ze precies ingehaald moeten worden, is nog niet duidelijk. Normaal gezien gingen de play-offs van start in het weekend van 3, 4 en 5 april. Die start is dus ook uitgesteld.

“Wat dit betekent voor de timing van de playoffs kunnen we nu met de beste wil van de wereld nog niet zeggen”, klinkt het bij Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League. “Op dit ogenblik heeft het land grotere besognes en prioriteiten dan hoe de voetbalcompetitie verloopt. We hebben met alle mogelijke scenario’s rekening gehouden, het is nu wat het is. We gaan de situatie over de kalender bekijken, analyseren en alle partijen waarmee we samenwerken consulteren.”

Niet alleen het professioneel voetbal, maar ook het recreatief voetbal ligt volledig stil.

Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in de sportwereld in onze liveblog op DEZE PAGINA.