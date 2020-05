Geen akkoord over stopzetting en format? Dan vraagt KRC Genk nietigverklaring competitie PJC/KDZ

11 mei 2020

19u48 22 Belgisch voetbal De mailboxen van de Belgische clubleiders lopen dezer dagen aardig vol. De Pro League heeft al een agenda verspreid voor de Algemene Vergadering van vrijdag, met daarin ook het standpunt van KRC Genk. Opvallend: is er geen akkoord over de stopzetting en het format, dan vraagt Genk de nietigverklaring van de competitie.

Racing Genk wil volgend seizoen een eerste klasse met achttien clubs, net als Club Brugge. Maar het voorstel is niet helemaal gelijklopend: Genk denkt ook aan play-offs. De eerste vier van het klassement zouden spelen voor de titel en twee Europese tickets, nummers vijf tot acht voor één Europees ticket. Mocht door corona competitievoetbal onmogelijk blijken voor enkele weken, dan is de stand na 34 speeldagen definitief.

Een belangrijke voorwaarde in het Genkse idee is dat in het seizoen 2021-2022 1A opnieuw eruitziet zoals het huidige seizoen: met zestien en play-offs dus. De kleine clubs lijken dat plan niet genegen.

Opmerkelijk is dat Genk ook spreekt van een nietigverklaring van de competitie. Dit als er vrijdag geen gekwalificeerde meerderheid (80 procent) is voor de stopzetting en het competitieformat. Bij een nietigverklaring (VOLGENS GENK slechts 50 procent van de stemmen nodig) is er geen kampioen, geen daler en geen stijgers en worden de Europese tickets verdeeld op basis van het huidige klassement. De Pro League riskeert dan wel rechtszaken met clubs als OHL en Beerschot, die niet kunnen promoveren. Als het van Genk afhangt, zou de bekerfinale wel nog mogen plaatsvinden. Voor alle duidelijkheid: dit is het voorstel van Genk, het is niet zeker dat het tot een eventuele stemming voor een nietigverklaring komt.

Geen daler, dan ook geen kampioen: naast Genk vindt ook Standard dat logisch, zo bleek uit eerder mailverkeer tussen de Pro League-leden vandaag.

