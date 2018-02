Geeft KBVB wel groen licht voor overname KV Oostende? Kustclub wordt pas over 5 jaar echt verkocht rvl

13 februari 2018

06u14

Bron: Belga 81 Belgisch Voetbal De verkoop van voetbalclub KV Oostende door Marc Coucke aan de West-Vlaamse verzekeringsmakelaar Peter Callant roept vragen op. Dat schrijven de De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen dinsdag. KVO zou pas over vijf jaar écht verkocht worden en Coucke zou pas dan zijn geld krijgen voor de aandelen van de club, waarvan de waarde geraamd is op 15 miljoen euro.

Coucke moest - nadat hij Anderlecht had gekocht - zijn KVO-aandelen afstoten, maar de tijd om een koper te vinden, was beperkt. Daardoor kwam zijn oude vriend Peter Callant in beeld. Coucke vond dat Callant het juiste profiel had om voorzitter van KVO te worden, alleen ontbrak het de verzekeringsmakelaar aan financiële armslag.

Daarom werkte het duo volgens De Standaard een schema uit waarbij Callant KVO over vijf jaar verkoopt. Het geld dat dan binnenkomt, komt in de portemonnee van Coucke terecht. Voor de schulden (nettoschuld van 14,6 miljoen euro) die de club nog heeft openstaan bij Coucke, zouden bankleningen worden aangegaan. Het voetbalstadion, een investering van 20 miljoen euro, blijft eigendom van de toekomstige Anderlecht-voorzitter. Hij verhuurt het aan KVO voor 800.000 euro per jaar.

Of de Belgische voetbalbond groen licht zal geven aan de constructie valt af te wachten.