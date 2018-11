Gedupeerde 1B-clubs zien hun grote gelijk (en ongelijk licentiecommissie): “Voetbalbond koos partij voor Moeskroen” Bart Fieremans

15 november 2018

07u18 0 Belgisch Voetbal In het gerechtelijke onderzoek rond Moeskroen zien clubs als OH Leuven en Westerlo hun grote gelijk. Zij vochten in 2016 en 2017 al de licentie van Moeskroen aan, maar vingen bot. OH Leuven betreurt ook de houding van de voetbalbond toen: “Ze koos de kant van Moeskroen.”

In 2016 betwistte OH Leuven als degradant uit 1A samen met STVV en Westerlo de licentie van Moeskroen. De drie clubs meenden dat de Henegouwse club eigendom is van makelaars, wat in strijd is met de reglementen van de voetbalbond en de FIFA. Een jaar later vocht Westerlo daarom de licentie van Moeskroen nog eens aan, dit seizoen klaagde KV Mechelen de ontransparante structuur van de Henegouwers aan. Maar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) kende ultiem steeds de proflicentie aan Moeskroen toe.

In de gerechtelijke inval van gisteren in Moeskroen zien de gedupeerde clubs nu hun grote gelijk van toen. “Dat is nog een understatement”, zegt Chris Vandebroeck, bestuurder en jurist van OH Leuven. “Hopelijk haalt het gerecht nu de onderste steen naar boven. Maar jammer dat dat tot nu moest duren. Wij legden al sinds 2016 de illegale constructies achter Moeskroen bloot voor het BAS.”

Maar het BAS veegde de argumenten van tafel. Vandebroeck zegt tot vandaag nog de houding van de voetbalbond te betreuren in de zaak van het BAS. “In 2016 koos die partij voor Moeskroen, zonder twijfel. De advocaten van de voetbalbond, inclusief de licentiemanager, kwamen toen tussen om te zeggen dat het niet bewezen was wat wij voorhielden. Zij trokken de kaart van Moeskroen, en het BAS is hen gevolgd. De bond had zich minstens neutraal moeten opstellen, en niet moeten tussenkomen in de procedure voor het BAS.”

Het stuit Vandebroeck ook tegen de borst dat één jaar later bleek dat Moeskroen op de zitting voor het BAS in 2016 een lening van 3,9 miljoen euro van de vennootschap GOL Football Malta van makelaar Pini Zahavi aan het Maltese Latimer - toen de nieuwe hoofdaandeelhouder van Moeskroen en in handen van zijn neef Adar - verzwegen had. Ook die lening kon als bewijs gelden dat Zahavi de touwtjes in handen had. De verstrenging van de licentieregels in 2017 maakte dat Moeskroen naar buiten moest komen over die lening. Vandebroeck: “Maar ze beweerden dan doodleuk dat die lening kwijtgescholden was. Daarmee was het probleem van de baan voor het BAS. Maar in 2016 had Moeskroen wel valse verklaringen afgelegd. Ik begrijp niet dat de voetbalbond dan geen onderzoek voerde naar Moeskroen. Eigenlijk keken ze twee jaar de andere kant op, terwijl de elementen voorhanden waren om een sanctie op te leggen.”

Schadevergoeding?

Ook bij Westerlo zegt jurist en bestuurslid Wim Vanhove dat de zaak voor het BAS in 2017 voor veel frustratie zorgde. De licentiecommissie weigerde toen een licentie aan Moeskroen, maar op de zitting van het BAS vond dezelfde licentiecommissie dat Moeskroen zich met een laattijdig stuk in regel had gesteld. Manager Herman Wijnants reageerde toen erg ontgoocheld in de pers: “We konden vaststellen dat de KBVB bij monde van zijn licentiemanager de voet van het gaspedaal haalde in z’n strijd tegen het ‘Third Party Ownership’. De KBVB steunt de strijd tegen de invloed van de makelaars binnen de clubs niet langer.” Vanhove zegt ook nu: “Wijnants besefte dat je zonder de steun van de bond zo’n zaak moeilijk kon winnen.”

Het gerechtelijk onderzoek blaast de zaak-Moeskroen nu nieuw leven in. Westerlo besloot al om zich burgerlijke partij te stellen, net als Lommel, dat zich als degradant uit 1B in 2017 gedupeerd voelde door Moeskroen. OH Leuven overlegt nog met zijn buitenlandse bestuurders, maar zal wellicht dezelfde stap zetten. “De degradatie kunnen we niet meer veranderen”, zegt Vandebroeck. “Maar een strafrechterlijke inbreuk gaat nog veel verder dan het toekennen van een licentie.” De gedupeerde clubs kunnen nog proberen om een schadevergoeding af te dwingen. De Licentiecommissie besliste niet officieel te reageren op de zaak, al klinkt in de wandelgangen wel dat ze zichzelf niets kan verwijten. De onderzoeksmiddelen waarop de commissie zich kan beroepen, volstaan niet om de oorsprong van geldstromen tot ver over de landsgrenzen te volgen.

Ook de toekomst van Moeskroen in 1A is door het gerechtelijk onderzoek onzeker. De kans is reëel dat het bondsparket zich ook over deze zaak buigt. De bondsreglementen spreken voor zich. Artikel P407.21.3 stelt: “De licentie zal niet worden toegekend aan een club waarvan één van de verbonden juridische entiteiten is veroordeeld wegens witwassen.” Artikel P427.6 geeft aan dat onjuiste verklaringen en elke schending van de door de licentiecommissie bepaalde maatregelen kunnen leiden tot een boete of de intrekking van de licentie voor het seizoen volgend op de vaststelling van de inbreuk.

Meer over Moeskroen

sportdiscipline

sport

voetbal

BAS