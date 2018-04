Gedegouteerde ex-makelaar tackelt Mogi Bayat met twee voeten vooruit: "Er circuleren bedragen die niemand kan begrijpen" Redactie

05 april 2018

12u00

Bron: Sport/Voetbalmagazine 0 Belgisch Voetbal Mogi Bayat is alomtegenwoordig in het Belgische voetbal. Bij nagenoeg elke toptransfer is Bayat betrokken en dat zorgt voor frustraties bij andere makelaars. Dat zegt Nenad Petrovic, inmiddels gedegouteerd uit het vak gestapt. In een gesprek met Sport/voetbalmagazine gaat hij dieper in op de heerschappij van Bayat.

Petrovic regelde onder meer transfers van Marouane Fellaini, Cédric Roussel en Michel Preud'homme. Maar inmiddels is hij geen makelaar meer. De heerschappij van Bayat heeft daar heel wat mee te maken. "In dit land word je geconfronteerd met een almachtige makelaar, Mogi Bayat", zegt Petrovic in Sport/voetbalmagazine. "Bayat heeft voor een Trumpisering van het vak gezorgd. Kijk naar zijn tweets, die vaak een verheerlijking zijn van zichzelf."

Volgens Petrovic zijn spelers vaak verplicht om rechtstreeks of onrechtstreeks met Bayat te werken. En ook als makelaar beland je regelmatig in het vaarwater van de 43-jarige in Iran geboren zakenman. Petrovic staaft die stelling met een voorbeeld. "Toen Patrick De Koster de transfer van Idrissa Sylla van Zulte Waregem naar Anderlecht regelde, kon hij niet anders dan langs Bayat te passeren en zijn commissie met hem delen. De Koster is bekwaam om de belangen van Kevin De Bruyne te behartigen, maar niet bekwaam genoeg om zich alleen over Sylla te bekommeren? Komaan, zeg."

Félicitations @rscanderlecht @morsista44 pour le transfert définitif (3,5 years) 👍👍👍 pic.twitter.com/pjM3P4q4Ot Mogi Bayat(@ BayatMogi) link

Driehoekssamenwerking tussen Charleroi, Anderlecht en Gent

Petrovic heeft het voorts over een opvallende driehoekssamenwerking, met Bayat als spilfiguur. "Er is een rechtstreekse lijn tussen Charleroi, Anderlecht en Gent, en Bayat is betrokken bij alle transfers, inkomende en uitgaande. Er gebeuren onwaarschijnlijke transfers en er circuleren bedragen die niemand kan begrijpen. Bij veel clubs is de naam van de makelaar belangrijker dan de kwaliteit van de speler."

"De aankoopoptie voor Kenny Saief bedraagt naar verluidt tussen drie en vier miljoen. Voor een speler die op de bank zat bij AA Gent! Ryota Morioka kost meer dan drie miljoen en Sven Kums is een vriendelijke jongen, maar 6 miljoen? En nu zit Anderlecht met waarschijnlijk de zwakste ploeg sinds het einde van de jaren 90."

Door de komst van Marc Coucke als voorzitter van Anderlecht ziet de situatie wel veranderen. "Coucke is zoals Bart Verhaeghe: zij trekken zich niets aan van de naam van de makelaar. Coucke is een briljante kerel. Hij hangt de clown uit, maar hij is geen clown. Hij feest graag, maar hij kan rekenen, zelfs wanneer hij feest. Hij zegt dat hij met alle makelaars wil werken, dat is een intelligente uitspraak."

Félicitations @WatfordFC @SportCharleroi pour le transfert définitif de Dodi Lukebakio 👍👍😄😄 et aussi à mon Copain Didier. Football is a big family 😜😜 pic.twitter.com/wVwJODWUGY Mogi Bayat(@ BayatMogi) link

Et enfin, en direct de Dakar, félicitations @ClubBrugge pour le transfert du Petit prodige pic.twitter.com/39NVSF6HJu Mogi Bayat(@ BayatMogi) link

Félicitations @SportCharleroi et @MehdiBayat79 pour la signature de Romain Grange pic.twitter.com/xzMa7ReqIb Mogi Bayat(@ BayatMogi) link