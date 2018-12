FT België. Zware knieblessure houdt Sambi Lokonga maanden aan de kant - Anderlecht in beroep tegen vonnis gestaakte match op Standard Fémina De voetbalredactie

18 december 2018

18u58 3

Anderlecht in beroep tegen vonnis gestaakte match op Standard Fémina

RSC Anderlecht gaat niet akkoord met het vonnis van het Sportcomité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) omtrent de gestaakte match op bezoek bij Standard in het vrouwenvoetbal. Dat bevestigde RSCA. Het Sportcomité besliste de competitiematch van 17 november te laten herspelen, Anderlecht gaat in beroep.

De competitiewedstrijd tussen Standard Fémina en Anderlecht in Angleur werd bij een 0-1-tussenstand stilgelegd, nadat rellen waren uitgebroken tussen amokmakers van beide ploegen. De match werd op 25 minuten van het einde definitief gestaakt toen mannen in bivakmutsen het veld bestormden. Supporters raakten daarbij slaags.

Het Sportcomité kon beslissen om punten af te nemen, maar deed dat niet. Volgens het disciplinaire orgaan deelden Standard en Anderlecht de verantwoordelijkheid, een replay was volgens het Sportcomité dan ook de beste oplossing. Beide clubs kregen wel een boete van 1.500 euro.

Anderlecht is het daar niet mee eens en tekende beroep aan. Dat wordt vrijdag (21 december om 11u00) behandeld door het Beroepscomité, zo bevestigde de KBVB.

Na twaalf speeldagen is landskampioen Anderlecht, met een match minder gespeeld, tweede in de Super League, op vijf punten van AA Gent. Standard, de kampioen van 2016 en 2017, is op zeven punten derde.

Weer pech voor Anderlecht: Sambi Lokonga maanden buiten strijd

Pech voor Albert Sambi Lokonga. De 19-jarige talentvolle middenvelder van Anderlecht ligt ongeveer zes maanden in de lappenmand. Het jeugdproduct van paars-wit liep zondag in de eerste helft van de verloren competitiematch tegen Cercle Brugge gescheurde kruisbanden op in zijn knie. Dat bleek uit onderzoeken van dokter Geert Declercq in Antwerpen. De spoeling wordt daardoor weer wat dunner op het middenveld bij de Belgische recordkampioen, die ook Adrien Trebel en Yevhen Makarenko missen door blessure. Er staat interim-trainer Karim Belhocine dus puzzelwerk te wachten.

Onderhandelingen over buitenspellijn voor VAR lopen nog

De overeenkomst tussen de Pro League en de firma Deltacast, die een virtuele buitenspellijn moet leveren voor de Video Assistent Referee (VAR) in 1A, is nog niet helemaal in kannen en kruiken. De Algemene Vergadering van de Pro League keurde maandagavond wel het principe goed, maar het contract is nog niet rond. Er wordt nog onderhandeld met Deltacast over de duur van het contract. Er lag een overeenkomst op tafel voor vijf seizoenen, maar de Pro League wil zich niet voor zo’n lange periode verbinden aan één en dezelfde speler. De markt van VAR-technologie is nog vrij jong en evolueert snel. Toch zal de videoref in de play-offs kunnen rekenen op de technologische hulplijn om buitenspel beter te kunnen verifiëren. De Pro League maakt zich sterk dat er op de volgende raad van bestuur een akkoord aangekondigd kan worden. Het Belgische bedrijf Deltacast levert ook de buitenspellijn voor de tv-operatoren en staat al sinds begin dit seizoen in contact met de Pro League en de Belgische voetbalbond.

Verschuivingen binnen Uitvoerend Comité

De Pro League nam gisteren niet alleen beslissingen over de makelaarskwesties. Ook de positie van Johan Timmermans (KV Mechelen) en Paul Allaerts (Moeskroen) in het Uitvoerend Comité lag op tafel. Bondsvoorzitter Gérard Linard had in een brief aangehaald dat hij liever niet had dat personen die genoemd worden in de zaak-Propere Handen een positie bekleden in het Uitvoerend Comité. De Pro League is hem daarin gevolgd. Michael Verschueren (Anderlecht) vervangt Allaerts, de positie van Timmermans wordt ingenomen door Philippe Bormans (Union). (NVK)