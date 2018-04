FT België: Zulte Waregem plukt middenvelder weg uit Eredivisie - Standard zonder Luyindama tegen Gent én Anderlecht - Nieuwe tattoo voor Edmilson De voetbalredactie

09 april 2018

17u15 2 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk binnenland.

Zulte Waregem haalt middenvelder uit Eredivisie

Daar is transfer nummer drie voor Essevee. Na Marco Bürki en Erdin Demir heeft Zulte Waregem nu een akkoord bereikt met Hicham Faik (26). De Nederlander met Marokkaanse roots is dit seizoen één van de smaakmakers bij Excelsior, met vijf doelpunten en drie assists. Faik ondertekent een driejarig contract aan de Gaverbeek. “Het was kiezen tussen de subtop in Nederland of het dichte buitenland”, reageerde Faik na het zetten van de handtekeningen. “Ik had een boeiend gesprek met Francky Dury en na het zien van de faciliteiten waarover deze club beschikt was mijn keuze snel gemaakt. Ik begreep dat Zulte Waregem staat voor fris, verzorgd en aanvallend voetbal. Het gevoel zat meteen goed. Zulte Waregem is een stapje hogerop en deze kans zal ik met beide handen grijpen.” (VDVJ)

Marc Coucke haalt Chris Goossens naar medische staf van Anderlecht

Sportarts Chris Goossens gaat met onmiddellijke ingang aan de slag bij RSC Anderlecht. Dat meldt de club vandaag op zijn website.

Goossens lag sinds 2013 onder contract bij KV Oostende. Daar werkte hij samen met Marc Coucke, de nieuwe voorzitter van Anderlecht die al eerder de kustploeg inruilde voor de recordkampioen. "Hij (Coucke, red) vroeg me toen om de professionalisering bij de kustploeg verder door te zetten. Die ambities zijn daar sneller dan verwacht ingelost", legt Goossens uit. "Eigenlijk voelt aan de slag gaan bij RSCA voor mij aan als thuiskomen. Het is een soort eerbetoon aan mijn vader, die mij vroeger als kind meenam naar het Astridpark. Ik was ook nog een tijd arts in het wielrennen en heb zo Frank Van Himst, de zoon van Paul, begeleid. Ik vond het geweldig om zo'n idool van vroeger dan te leren kennen."

De komende periode zal de 60-jarige Goossens zich inwerken in de medische staf van paars-sit. "Aanvankelijk ging ik het seizoen nog uitdoen bij Oostende, maar uiteindelijk ga ik hier nu toch al vroeger dan voorzien aan de slag", legt hij uit. "Nu kan ik me al inwerken en mijn expertise koppelen aan de expertise die hier al aanwezig is. De organisatie staat er al zeer goed voor, moet ik zeggen. Ik zal mee de lijnen uitzetten van het medisch beleid en het einde van de competitie vooral gebruiken om te observeren, zodat we volgend seizoen meteen goed van start kunnen gaan. Ik wil vooral de focus leggen op inspanningsfysiologie en voeding, zodat de spelers zo gezond mogelijk zijn. Door hen de perfecte sportvoeding voor te schotelen en hun trainingstoestand telkens te analyseren, kunnen we de spelers zo goed mogelijk blessurevrij houden en in topconditie aan de coach afleveren."

Nieuwe tattoo voor Edmilson

Junior Edmilson heeft een nieuwe tattoo en iedereen mag dat weten. De balvaardige flankaanvaller van Standard gooide zopas een foto op Instagram waarop de dubbele tekening te zien is: links herkent u de voetballer zelf, rechts werd zijn vader vereeuwigd.

2ieme 💉🙌🏾 #Edmilson @borismottetatootibo Een foto die is geplaatst door null (@edmilsonjunior22) op 09 apr 2018 om 13:44 CEST

Standard aanvaardt schorsingsvoorstel Luyindama

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft drie speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, en 800 euro boete gevorderd tegen Standard-verdediger Christian Luyindama. Die kreeg afgelopen weekend op speeldag 2 van play-off 1 rood voor een vuistslag. De Rouches hebben het voorstel aanvaard.

Diep in de blessuretijd van de partij in en tegen Genk (1-0) revancheerde Luyindama zich, nadat hij een elleboogstoot van Ibrahima Seck had gekregen. De verdediger van Standard sloeg met de vuist tegen het achterhoofd van Seck. Scheidsrechter Bram Van Driessche trok meteen rood.

Luyindama mist zo de thuiswedstrijden tegen AA Gent (14 april) en RSC Anderlecht (18 april).

Spajic twee weken out

De schade lijkt mee te vallen. Uros Spajic viel tegen Charleroi uit met een blessure aan de enkel, maar het ziet ernaar uit dat de Anderlecht-verdediger dit seizoen nog in actie zal kunnen komen. De Serviër hoopt maximaal twee weken buiten strijd te zijn. Lukt dat, dan kan Spajic op speeldag 5 tegen Racing Genk zijn rentree vieren. Door de blessure moet Hein Vanhaezebrouck wel weer sleutelen achterin. Wellicht profiteert Josué Sá. (PJC)

SV Roeselare voetbalt ook volgend seizoen in 1B

Na een scoreloos gelijkspel tegen Westerlo tellen de West-Vlamingen in de play-downs 9 punten voorsprong op rode lantaarn Tubeke. Met nog drie speeldagen te gaan, kunnen de Waals-Brabanders nog wel op gelijke hoogte klimmen, maar in dat geval geeft het klassement in de reguliere competitie de doorslag. Roeselare eindigde daarin boven Tubeke. (RVD)

Bosuil mag 15.000 fans verwelkomen voor derby

Antwerp kreeg vorige week groen licht van alle overheden over zijn vernieuwd stadion. Alle controles (onder meer omtrent milieu, mobiliteit, parking, veiligheid en brandveiligheid) zijn uitgevoerd en de Bosuil mag voortaan zijn volledige capaciteit benutten. Dat betekent dat er voor de volgende wedstrijd - de derby tegen Beerschot-Wilrijk van zondag aanstaande - voor het eerst 15.000 tickets verkocht kunnen worden. (SJH)

Sá Pinto op persconferentie "opdat de club geen boete krijgt"

Ricardo Sá Pinto schoof dan toch aan voor de persconferentie na de wedstrijd. Al was het niet van harte bij de Portugees. "Ik zit hier gewoon omdat ik verplicht ben", zei hij. "Als ik op die manier kan vermijden dat de club beboet wordt, dan doe ik dat. Ik zag een evenwichtige wedstrijd, na de voorsprong van Genk kregen we een paar kansjes. Jammer dat we ons moment niet gepakt hebben. Genk was beter vandaag en heeft terecht gewonnen. Good night."

Mpoku haakte geblesseerd af voor de partij van zaterdag tegen Genk. (KDZ/SJH)

Seck pleit zichzelf én Luyindama vrij

Luyindama kreeg helemaal op het eind nog rood voor een elleboog in de nek van Seck, de Senegalees kwam zelf weg zonder kaart, nadat ook hij zijn elleboog gevaarlijk liet zwaaien. "Dat was een gewoon duel, de scheids zag het en floot niet. Geen overtreding dus. Eerlijk gezegd denk ik ook niet dat Luyindama een rode kaart verdiende. Hij raakte me nauwelijks."

Na twee speeldagen verzamelde Racing Genk al 9 gele kaarten. Kapitein Alejandro Pozuelo en rechtsachter Clinton Mata moeten op hun tellen passen, zij staan al op twee gele kaarten. Een derde gele kaart levert een schorsingsdag op. (DPB)

Diatta viert langverwacht debuut

Nadat hij drie maanden trainde zonder te spelen, mocht Krepin Diatta (19) gisteren eindelijk zijn debuut vieren bij Club. De Senegalees kwam halverwege de wedstrijd in de plaats van een slappe Ahmed Touba, maar kon zelf ook niet overtuigen. Diatta werd in de winterstop overgenomen van het Noorse Sarpsborg. Blauw-zwart wou de aanvaller eerst een half seizoen uitlenen - aan KV Mechelen om precies te zijn - maar daar had de nieuwkomer geen zin in. Zijn vele optredens bij de beloften buiten beschouwing gelaten, mocht Diatta met enige vertraging dan toch debuteren - mede door de voetblessure van Anthony Limbombe. Wat Limbombe betreft: de smaakmaker wordt deze week opnieuw op training verwacht. Normaal gezien mag de match op Anderlecht niet in het gedrang komen. (TTV)