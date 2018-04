FT België: Zulte Waregem haalt nieuwe verdedigier - Premier League-club aast op Moses Simon - Ouali en Makarenko langer bij KVK

De voetbalredactie

03 april 2018

12u22 8 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Zulte Waregem slaat toe op transfermarkt

Wat al langer in de lucht hing is nu bevestigd: Marco Bürki verkast naar Zulte Waregem. De Zwitser, een centrale verdediger, komt over van Young Boys Bern. Hij tekende aan de Gaverbeek een contract voor drie seizoenen.

🤝 Welkom bij #TeamEssevee, Marco Bürki!



✍🏼 Drie seizoenen

⚽️ Centrale verdediger

🇨🇭 Zwitser

🔁 Young Boys Bern#WelcomeMarco pic.twitter.com/BHT5XmZgSH SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

Cercle Brugge en Beerschot Wilrijk op 10 april voor Geschillencommissie

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) buigt zich op dinsdag 10 april (14u30) over de incidenten met supporters in de terugwedstrijd van de 1B-finale tussen Cercle Brugge en Beerschot Wilrijk.

Aanvankelijk stond de zitting gepland op dinsdag 27 maart, maar omdat de vriendschappelijke interland van de Rode Duivels tegen Saoedi-Arabië diezelfde avond op het programma stond, werd het dossier uitgesteld.

Cercle Brugge wordt als gastheer van de finale in het Jan Breydelstadion een gebrekkige organisatie verweten, terwijl Beerschot Wilrijk wordt vervolgd voor het wangedrag van haar supporters. Zo werden hier en daar rookpotten afgestoken, viel er een supporter van Beerschot Wilrijk van de tribunes en werden wagens van de pers beschadigd.

Diedhiou (OH Leuven) kijkt aan tegen één speeldag schorsing

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag twee speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, en 200 euro boete gevorderd tegen Simon Diedhiou, die afgelopen weekend een rode kaart kreeg.

OH Leuven maakte zijn eerste wedstrijd in play-off 2 op het veld van Zulte Waregem vol met 10 spelers. Net voor het uur kwam Diedhiou te laat om het leer van Julien De Sart af te snoepen. De Senegalese aanvaller ging door en tikte De Sart met de studs aan op diens tenen. Scheidsrechter Nicolas Laforge was onverbiddelijk en trok meteen rood voor die "brutale fout". Indien OHL het schikkingsvoorstel aanvaardt, mist Diedhiou de verplaatsing naar Waasland-Beveren (14 april). Als de club uit 1B niet akkoord gaat met de strafmaat, buigt de Geschillencommissie zich vrijdagmiddag over de sanctie.

Ouali en Makarenko langer bij KV Kortrijk

KV Kortrijk heeft de overeenkomst met Idir Ouali en Yevhen Makarenko verlengd. Beide spelers blijven de club nu tot eind volgend seizoen trouw. Ouali (29) kwam in 2016 over van het Duitse Paderborn. De Algerijnse linksbuiten kwam dit seizoen in totaal in 26 wedstrijden in actie voor de Kerels en scoorde acht doelpunten. De 26-jarige Makarenko streek afgelopen zomer neer in Kortrijk. De Oekraïense middenvelder werkte deze jaargang 28 wedstrijden af.

Oud-voorzitter RC Genk overleden op 86-jarige leeftijd

Remi Fagard, voormalig voorzitter van RC Genk, is gisteren op 86-jarige leeftijd overleden. "Remi sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid en stierf gisteren op 86-jarige leeftijd. We verliezen met Remi een clubicoon. Van 1995 tot 1998 was hij voorzitter van onze club. In die periode promoveerde KRC Genk van Tweede naar Eerste Klasse", klinkt het op de clubwebsite van de Limburgers.

Newcastle aast op Simon

Newcastle heeft Moses Simon op zijn verlanglijstje staan. De 'Magpies' stuurden scouts naar Nigeria-Servië, maar in die wedstrijd viel Simon pas na 77 minuten in. Zondag was Newcastle present in het Astridpark, waar Simon voor de rust indruk maakte. Newcastle lijkt op maat gesneden voor de 22-jarige Nigeriaanse winger, die vorige week in een interview met deze krant nog aangaf dat hij naar een Premier League-club wil waar hij min of meer zeker is dat hij zal spelen. Simon is op de hoogte van de belangstelling. AA Gent is bereid om deze zomer "tegen de juiste prijs" mee te werken aan een transfer. (RN/NP)

Club scoort al 77 thuismatchen op rij

Club Brugge scoorde op de valreep tegen RC Genk en zit nu aan 77 thuismatchen op rij waarin het minstens één doelpunt maakte. Er zijn slechts vijf clubs te vinden met een straffere reeks: Ajax, Benfica, FC Barcelona, Aston Villa en Real Madrid. In de 77 matchen maakte Club 200 goals. Het won 62 keer, speelde 13 keer gelijk en verloor 2 keer. (GLA)

Ajax: 94 1968-1974

Benfica: 92 2009-2015

FC Barcelona: 88 1952-1958

Ajax: 87 1979-1984

Aston Villa: 82 1891-1896

Real Madrid: 81 1951-1957

Club Brugge: 77 2014-2018

Torino: 76 1946-1950

Wolverhampton: 75 1956-1959

* Komen in aanmerking: ploegen uit België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal en Spanje.

CLUBNIEUWS

Club Brugge:

Nog geen Jelle Vossen in de wedstrijdselectie van Club. De spits is nagenoeg volledig hersteld van zijn enkelblessure, maar de match tegen Genk kwam voor hem nog te vroeg. (TTV)

Charleroi:

Penneteau, die vrijdagavond op Sclessin tijdens de opwarming uitviel met rugpijn, hervat morgen de training. (AR)

Lokeren:

Mpati viel uit met een spierscheur. Verder onderzoek moet duidelijk maken hoelang de flankverdediger out zal zijn. (MVS)

Waasland-Beveren:

Moren (quadriceps) moest in Kortrijk al na een kwartier afhaken. De optie in het contract van Buatu werd eenzijdig gelicht door de club, waardoor de Luikse Angolees tot 2019 vast ligt. (LUVM)