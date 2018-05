FT België: Zoon van Dante Brogno naar het Kiel - Kapitein Luis Garcia verlengt contract bij Eupen Voetbalredactie

20 mei 2018

15u32

Beerschot-Wilrijk heeft nieuwe aanvaller beet

Zoals aangekondigd, heeft spits Loris Brogno (25) zijn handtekening gezet onder een driejarig contract bij Beerschot-Wilrijk. De zoon van Dante Brogno komt transfervrij over van het Nederlandse Sparta Rotterdam, dat degradeerde uit de Nederlandse Eredivisie. Brogno, die vooral als rechtsbuiten acteerde in Nederland, speelde in België eerder voor Charleroi, OHL, Lommel en Bergen. Naar verluidt kon Brogno ook tekenen bij een aantal ploegen uit 1A, maar koos hij bewust voor het project van Beerschot-Wilrijk. "Spelen voor promotie is een grote uitdaging. Ik kijk ernaar uit om op het Kiel te spelen", vertelde Brogno, die twee jaar geleden met Sparta promoveerde naar de Eredivisie. Bij Sparta maakte Brogno 27 doelpunten in 88 matchen.

STVV naar Luxemburg of Duitsland

Voor het eerst zullen de kanaries een deel van de voorbereiding op komend seizoen in het buitenland doorbrengen. Dat is de uitdrukkelijke wens van de nieuwe Japanse bazen, die dit initiatief zien als een bijkomende troef voor de nieuwe coach, Marc Brys, om sneller een hechte groep te smeden. De juiste periode en bestemming werden nog niet prijsgegeven, maar de reis gaat richting Luxemburg of Duitsland. Vorige jaren planden de kanaries enkel een winterstage. Die vond de laatste drie jaar in het Spaanse La Manga plaats. Naar verluidt zouden de Japanners ook voor die winterstage op zoek zijn naar een alternatief. (FKS)

Kapitein Luis Garcia verlengt bij Eupen

De Spanjaard Luis Garia heeft zijn aflopend contract bij Eupen met een jaar verlengd. Dat meldt Eupen op zijn website. De 37-jarige kapitein breit er zo nog een vijfde seizoen aan bij de Panda's.

Luis Garcia kwam dit seizoen 34 keer in actie voor Eupen. Daarin scoorde hij zeven doelpunten en leverde hij acht assists af. De Spanjaard werd onlangs door de supporters van Eupen nog uitgeroepen tot speler van het seizoen.

In de zomer van 2014 plukte Eupen Garcia weg bij het Spaanse Real Zaragoza. Daarvoor speelde hij ook even voor het Mexicaanse Tigres, maar het was vooral bij Espanyol Barcelona dat Garcia zijn pluimen verdiende. In 255 wedstrijden scoorde hij er 60 keer. Zijn goede prestaties werden in 2007 en 2008 beloond met vier caps voor de Spaanse nationale ploeg.

Luis Garcia miste de laatste zes wedstrijden in play-off II met de Eupen, omdat hij in Spanje een trainerscursus volgde.

