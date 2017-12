FT België: Zo houdt Buyens zijn conditie op peil - Club Brugge laat middenvelder vertrekken op huurbasis De voetbalredactie

Zo houdt Yoni Buyens zijn conditie op peil

Yoni Buyens heeft bij Racing Genk nog een contract tot het einde van dit seizoen, maar kreeg onder Stuivenberg te horen dat hij mocht vertrekken. Met een post op Instagram toont de 29-jarige middenvelder echter dat hij zich niet zomaar bij een afscheid neerlegt. Op zijn eentje houdt Buyens zijn conditie op pijl. Wil hij op deze manier tonen aan Philippe Clement dat hij er ook nog is?

Because I love the game ⚽️.. #todaystraining #neverloosefaith 💪 Een foto die is geplaatst door null (@yonibuyens) op 19 dec 2017 om 16:57 CET

Moeskroen beloont belofte Noam Debaisieux met profcontract

Noam Debaisieux heeft zijn handtekening gezet onder een profcontract bij Moeskroen. Dat heeft de Henegouwse club bekendgemaakt. De overeenkomst met de 18-jarige middenvelder loopt tot 2021.

Moeskroen begon sterk aan de competitie, maar zakte de afgelopen weken wat terug in de stand. Na negentien speeldagen staan 'les Hurlus' op de tiende stek met 23 punten. Op de volgende speeldag ontvangen de mannen van coach Mircea Rednic op Le Canonnier Zulte Waregem. Essevee staat in de stand net onder Moeskroen met twintig punten.

Noam Debaisieux vient de signer un contrat pro full time avec @ExcelMouscron jusqu'en 2021. Félicitations. pic.twitter.com/dkcm2QSfpj Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link

Victorien Angban krijgt drie speeldagen effectieve schorsing

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vier speeldagen schorsing, waarvan één voorwaardelijk, en een boete van 1.600 euro opgelegd aan Victorien Angban (Waasland-Beveren), die zich moest verantwoorden voor een tackle op het scheenbeen van Standard-middenvelder Uche Agbo.

Angban is geschorst voor de thuiswedstrijden tegen KV Oostende (22/12) en STVV (20/01) en de verplaatsing naar Eupen (26/12). Waasland-Beveren kan nog in beroep gaan, maar dat "acht de club weinig zinvol".

In de thuiswedstrijd van de achttiende speeldag tegen Standard (3-1) ontsnapte de Ivoriaanse middenvelder in minuut twaalf aan de rode kaart. Angban tacklede over de bal en plantte zijn studs zo op het scheenbeen van zijn "goede vriend" en ex-ploegmaat bij Granada Agbo. Scheidsrechter Jan Boterberg hield het op een geel karton, maar verklaarde vandaag dat hij rood had moeten geven. Waasland-Beveren, dat zich liet vertegenwoordigen door advocaat Tom Rombouts, pleitte tevergeefs voor de vrijspraak.

Club leent McGree uit aan Newcastle Jets

Club Brugge leent de Australische middenvelder Riley McGree uit aan de Australische eersteklasser Newcastle Jets. De 19-jarige McGree, die afgelopen zomer werd overgenomen van Adelaide United, kwam voorlopig niet in de plannen van Ivan Leko voor en mag daarom tot het einde van het seizoen in eigen land op zoek gaan naar speelminuten. Newcastle Jets kon geen aankoopoptie bedingen.

Riley McGree speelt tot het einde van het seizoen op uitleenbasis bij Newcastle Jets! Veel succes, Riley!https://t.co/Zf4C03OXuN pic.twitter.com/mxpLJ0rKEB Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Anderlechtfans vinden excuses onvoldoende

De verontschuldigingen op de clubwebsite vonden ze onvoldoende. De Anderlechtfans die zondag de trip naar Brugge maakten, voelen zich in de steek gelaten door hun team. Daarom denken ze eraan om een (financiële) compensatie te eisen. Hoe ze dat verzoek exact willen formuleren, staat nog niet vast, maar binnen supporterskringen leeft het idee om Anderlecht te vragen de eerstvolgende verplaatsing naar Racing Genk te financieren. De club denkt na over toegevingen. (PJC)

