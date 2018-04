FT België: Wullaert: "Ik ga weg bij Wolfsburg" - Poulain op training bij Club, waar Limbombe ontbreekt - Rozehnal stopt als profvoetballer De voetbalredactie

04 april 2018

23u53

Football Talk België.

Wullaert wil naar Engeland

Tessa Wullaert staat momenteel nog onder contract bij Wolfsburg, maar ziet haar overeenkomst op het einde van het seizoen aflopen. "En die zal ik niet verlengen", was ze duidelijk op de persconferentie van de Red Flames. "Ik heb het voorstel van Wolfsburg afgeslagen, omdat ik vind dat ik alles gewonnen heb in Duitsland. Ik wil een nieuwe competitie leren kennen en mijn voorkeur gaat daarbij naar Engeland. Ik ben in gesprek met diverse clubs uit de Premier League. Ik denk dat Engeland de komende jaren de toonaangevende competitie in Europa zal worden. Daar wil ik bij horen."

Naah (Tubeke) en Diedhiou (OH Leuven) weigeren schikkingsvoorstellen

Tubeke gaat niet akkoord met de twee speeldagen schorsing die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gisteren voorstelde als straf voor middenvelder Divine Naah. Ook OHL-aanvaller Simon Diedhiou weigert het schikkingsvoorstel van het Bondsparket, zo bevestigde de KBVB vandaag. Beide spelers gaan zich vrijdagmiddag verdedigen voor de Geschillencommissie van de KBVB.

Naah kreeg vorig weekend rood, omdat hij natrapte richting Westerlo-spits Osaguona, die de beloftevolle middenvelder van Tubeke wel zelf onderuit liep. Hij riskeerde twee speeldagen schorsing, maar "le Sang et Or" legt zich daar niet bij neer.

Voor Simon Diedhiou vorderde het Bondsparket twee speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel. De aanvaller van OH Leuven ging iets te fel door op Julien De Sart en trapte zo op de tenen van de middenvelder van Zulte Waregem. Scheidsrechter Nicolas Laforge was onverbiddelijk en trok meteen rood voor die "brutale fout".

Poulain vandaag op training Club, waar Limbombe ontbreekt

Benoît Poulain hervatte vandaag de groepstraining na een afwezigheid van meer dan twee maanden. Anthony Limbombe ontbrak, maar voorlopig zonder erg.

Er komt stilaan licht aan het einde van de tunnel voor Poulain. De Fransman viel in januari uit met een spierblessure en stond een ganse periode opzij. Vorige maand leek de Fransman te hervatten, maar kort daarna viel hij opnieuw uit. Nadat hij vandaag de groep vervoegde is het afwachten wanneer hij opnieuw van de wedstrijdselectie deel zal uitmaken. Gezien zijn lange afwezigheid hoeft de verdediger alvast tegen Gent en Anderlecht niet bij de groep verwacht te worden. Naast de langdurig geblesseerde Decarli ontbrak vandaag enkel Limbombe. Die bleef uit voorzorg binnen. Vossen, die hersteld is maar afgelopen weekend nog niet geselecteerd werd door Leko, trainde eveneens voluit.

David Rozehnal stopt met professioneel voetbal

David Rozehnal is niet langer profvoetballer, zo maakte zijn laatste club KV Oostende bekend. De 37-jarige Tsjechische verdediger vertoeft al sinds begin december in zijn thuisland wegens familiale problemen. "Hij gaat er aan de slag bij de amateurclub uit zijn dorp, waar ook zijn broer voetbalt", zo laat KVO weten. Vorige zomer ondertekende de Tsjech in de Versluys Arena nog een contractverlenging tot eind dit seizoen.

De ex-speler van onder meer Club Brugge, Paris Saint-Germain, Newcastle, Lazio en Lille streek eind juni 2015 neer in Oostende en werd met zijn ervaring meteen belangrijk voor het Wereildploegsje van Marc Coucke. Hij was een van de steunpilaren in het elftal dat een stek in Play-off I afdwong en vorig seizoen leidde hij de club naar de Bekerfinale en Europees voetbal. Dit seizoen was zijn laatste echte wapenfeit de dubbele confrontatie tegen Marseille, in de Europese voorrondes.

Weiler: "Binnen enkele jaren vertel ik spannende verhalen"

De grootste wonde van zijn ontslag bij Anderlecht is geheeld, maar het litteken blijft zichtbaar. Dat is toch op te maken uit het zeldzame interview dat René Weiler gaf aan een Zwitsers tv-station. "Ik had mijn ontslag niet voor mogelijk gehouden. In april was ik nog met mijn familie ingetrokken in een mooiere woning." Veel details over zijn vertrek gaf de Zwitser alweer niet. Omdat hij dat zo heeft afgesproken met Anderlecht bij de afhandeling van zijn contract, zei hij. "Ik weet dat het spannend zou zijn als ik me zou uitspreken, maar dat doe ik niet. Misschien dat ik binnen enkele jaren wel spannende verhalen zal vertellen, die ik op het veld en erbuiten heb gezien." Maar voorlopig blijft Weiler dus op de vlakte. Ook over zijn toekomst: "Ik wil misschien wel in het voetbal blijven." Om fijntjes te besluiten: "Maar dan wel als deel van een plan, in een club waarin men graag samenwerkt." De zinsnede 'in tegenstelling tot Anderlecht' moet u er zelf bij denken. (NVK)

AA Gent moet 9 punten ophalen, Anderlecht 10

Even een veel gehoord misverstand uit de wereld helpen: AA Gent heeft maar 9 punten nodig om over Club Brugge te springen, Anderlecht - nochtans ook 28 punten - moet er 10 goedmaken. Bij gelijke stand wordt er namelijk eerst gekeken of de punten naar boven werden afgerond na halvering (bij Club en Anderlecht wel, bij Gent niet) en daarna pas naar de stand van de reguliere competitie. Alle spelers begonnen afgelopen weekend trouwens weer met een blanco strafblad, de teller van de gele kaarten werd op 0 gezet. Als die in de play-offs weer naar drie gaat, levert dat een gele schorsingsdag op. (DPB)

Toptalent RSCA naar Liverpool?

De kans bestaat dat Anderlecht een groot talent naar de Premier League ziet vertrekken. Liverpool trekt namelijk aan de mouw van Jérémy Doku, een 15-jarige vleugelaanvaller. Halim Timassi (16) blijft paars-wit wellicht wel trouw. De jeugdinternational, die de voorbije maanden interesse genooit van onder meer Inter Milaan, kan een meerjarig contract tekenen. (PJC)