FT België: Wie volgt Youri Tielemans op? Dit zijn de vijf genomineerden voor de Ebbenhouten Schoen De voetbalredactie

12 april 2018

22u04 3 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

De vijf genomineerden voor de Ebbenhouten Schoen

De Burkinees Hassane Bandé (KV Mechelen, volgend seizoen Ajax), de Marokkaan Mehdi Carcela (Standard, uitgeleend door Granada), Anthony Limbombe (Club Brugge), de Congolees Christian Luyindama (Standard) en de Senegalees Ibrahima Seck (Racing Genk) zijn in alfabetische volgorde de vijf genomineerden voor de Ebbenhouten Schoen 2018. Dat maakte de organisatie bekend. De winnaar wordt op maandag 14 mei in het Birmingham Palace in Anderlecht gelauwerd.

De Ebbenhouten Schoen bekroont de beste Afrikaanse voetballer (of van Afrikaanse origine) uit de Belgische competitie. Het referendum werd in het leven geroepen door de vzw African Culture Promotion en RTL-TVi en is aan zijn 27ste editie toe. De jury bestaat uit onder meer de trainers uit de nationale afdelingen, leden van de Belgische sportredacties (geschreven en audiovisuele pers) en leden van een erejury. De jury nomineerde de vijf spelers, volgende maand is de laureaat bekend. Vorig jaar ging de Ebbenhouten Schoen naar Youri Tielemans.

Cercle Brugge en Beerschot-Wilrijk kennen sanctie op 24 april

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) doet op dinsdag 24 april een uitspraak over het gedrag van supporters van Cercle Brugge en Beerschot-Wilrijk in de terugwedstrijd van de 1B-finale in het Brugse Jan Breydelstadion.

Beide clubs kwamen zich afgelopen dinsdag verantwoorden voor de Geschillencommissie van de KBVB, nadat ze op basis van het rapport van scheidsrechter Alexandre Boucaut werden vervolgd door het Bondsparket. De officiële verklaring voor de oproeping luidt "een gebrekkige organisatie" (Cercle) en "wangedrag van supporters" (Beerschot-Wilrijk).

De finalewedstrijd van de Proximus League op 10 maart ging van start in een rookgordijn. Hier en daar hadden enkele supporters rookbommen afgestoken in het Jan Breydelstadion. Een supporter van Beerschot-Wilrijk viel bovendien van een tribune en moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. De man zou uitgedaagd zijn door Cercle-fans en probeerde de tribunes op te klimmen. Daarbij maakt hij een nare smak. Na de wedstrijd brachten supporters van Beerschot-Wilrijk schade toe aan verschillende auto's van de pers. Op dat vlak was Cercle dan weer nalatig: er was een poort blijven openstaan die gesloten had moeten zijn. Supporters gingen ook met elkaar op de vuist.

KV Mechelen haalt Nederlander

KV Mechelen heeft zijn eerste zomeraanwinst beet. De Mechelaars, die vorige maand uit de Jupiler Pro League degradeerden, legden de Nederlandse verdediger Arjan Swinkels vast voor één seizoen. Swinkels komt transfervrij over van Beerschot-Wilrijk, waarmee hij de promotiefinale in de Proximus League verloor van Cercle Brugge. In de terugwedstrijd veroorzaakte de verdediger in de slotminuut de beslissende strafschop, waardoor Cercle kon promoveren. "Ik wil KVM helpen om terug naar 1A te gaan", was zijn eerste reactie.

De 33-jarige Nederlander is een jeugdproduct van Willem II en stond ook jarenlang vast in het elftal van de Tilburgers (2004-2012). Nadien volgden passages bij Lierse (2012-2015), Roda JC (2015-2016) en Beerschot-Wilrijk (2016-2018). Bij de Ratten kwam Swinkels de voorbije twee seizoenen tot 59 officiële optredens (en vier goals).

Arjan Swinkels (33) tekent voor 1 seizoen bij KVM: https://t.co/Eil8kcLoJK pic.twitter.com/82QVNRBEWw KV Mechelen(@ kvmechelen) link

Waasland-Beveren heeft met Senegalees Paul Keita eerste aanwinst beet

Waasland-Beveren versterkt de rangen met de Senegalees Paul Keita. Hij ondertekende een contract voor drie jaar en is de eerste transfer met het oog op het nieuwe seizoen.

De 25-jarige Keita is een verdedigende middenvelder die overkomt van het Hongaarse Mezokovesd. De Senegalees genoot een deel van zijn jeugdopleiding bij Benfica en begon zijn profcarrière in 2010 bij de Griekse eersteklasser Giannina. Hij droeg daarna ook het shirt van reeksgenoten Kalloni, Atromitos en Kerkyra.

"Hij staat vooral bekend om zijn snelheid en kracht. Bovendien zijn ook luchtduels, met zijn 1m92, een kolfje naar zijn hand", laat Waasland-Beveren weten. "Ik ben heel blij met het vertrouwen dat ik krijg van de sportieve cel hier in Beveren", zegt Keita, die rugnummer 15 krijgt, op zijn beurt. "Ik kijk ernaar uit om hier te schitteren op de Freethiel. Ik ga alles geven om het vertrouwen te bevestigen!"

Waasland-Beveren verwelkomt Paul Keita op de Freethiel. De Senegalese middenvelder is de eerste zomeraanwinst van geel-blauw. Welkom, Paul! 💛💙💪🏻#wbe #succeskarakterbeleving https://t.co/rODuJ4amTX pic.twitter.com/1g40Xhu9bU Waasland-Beveren(@ WaaslandBeveren) link

RWDM, Tessenderlo, Mandel United en Winkel Sport krijgen licentie

Met nog drie speeldagen te gaan in de tweede amateurreeksen zijn RWDM en THES Tessenderlo nu al zeker dat ze volgend seizoen in de eerste amateurklasse spelen. De Molenbeekse voetbalclub vierde de titel afgelopen weekend en kreeg woensdag goed nieuws van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). THES kreeg als enige van de titelkandidaten in haar reeks een licentie eerste amateur.

RWDM kroonde zich afgelopen weekend voor de tweede opeenvolgende keer tot kampioen. De club uit de tweede amateurklasse ACFF kreeg ook probleemloos een licentie en mag volgend seizoen dus naar de eerste amateurklasse.

In de tweede amateurklasse Voetbal Vlaanderen B voert THES Sport Tessenderlo met 56 punten de stand aan, maar ook Bocholter (54) en Spouwen-Mopertingen (51) zijn nog niet uitgeteld voor de titel. Toch mag THES de promotie al vieren, aangezien Bocholter geen licentie eerste amateur aanvroeg en Spouwen-Mopertingen er woensdag geen kreeg van de Licentiecommissie.

Mandel United staat heel dicht bij het derde promotieticket. Vier voetbalclubs komen nog in aanmerking voor de titel in de tweede amateurklasse Voetbal Vlaanderen A. Leider Mandel United Izegem-Ingelmunster verzamelde 56 punten en wordt gevolgd door Rupel Boom (54), Sparta Petegem (53) en Sint-Eloois Winkel (50). Boom kreeg geen licentie, omdat de club niet over gediplomeerde trainers beschikt. Petegem verzaakte een licentie aan te vragen. Enkel Mandel United en Winkel Sport kregen woensdag groen licht van de Licentiecommissie.

Rupel Boom onderzoekt nog of het naar het BAS trekt, Spouwen-Mopertingen legt zich neer bij de beslissing van de Licentiecommissie.

Het vierde ticket voor de eerste amateurliga wordt verdeeld via een nacompetitie, waaraan de zestiende uit de eerste amateur en de tweede amateurclubs die een licentie eerste amateurklasse kregen mogen deelnemen. Behalve RWDM, THES, Rupel Boom en Winkel Sport zijn dat RFC Luik, La Louvière Centre, Olympic Charleroi en Sporting Hasselt.

Rode Duivels stijgen naar plek 3 op ranking

De Rode Duivels stijgen van de vijfde naar de derde plaats op de nieuwe FIFA-ranking. Sinds de publicatie van de vorige wereldranglijst op 15 maart kwam België één keer in actie. In een oefeninterland in het Koning Boudewijn-stadion versloegen de troepen van Roberto Martinez Saoedi-Arabië met 4-0. Op de ranking wippen de Duivels over Europees kampioen Portugal en Argentinië.

Helemaal bovenaan behoudt wereldkampioen Duitsland de eerste plek met 1.533 punten voor Brazilië (1.384). België is derde met 1.346 punten voor Portugal (1.306) en Argentinië (1.254). Zwitserland (6de) en Frankrijk (7de) winnen allebei twee plaatsen en wippen over Spanje (8ste). Chili (+1) is negende, Polen (dat vier plaatsen inlevert) sluit de top tien.

Twee van de drie WK-tegenstanders van de Rode Duivels doen een goeie zaak. Engeland klimt drie plaatsen naar nummer 13 en staat daarmee net voor Tunesië. Dankzij zeges tegen Costa Rica en Iran wippen de Afrikanen van 23 naar 14. Panama zakt twee posities en is 55ste.

Op zaterdag 2 juni spelen de Rode Duivels hun volgende oefeninterland tegen Portugal. Daarna volgen nog vriendschappelijke duels tegen Egypte (6 juni) en Costa Rica (11 juni) alvorens op maandag 18 juni de eerste WK-wedstrijd tegen Panama wacht. De volgende FIFA-ranking wordt bekendgemaakt op 17 mei.

Win-winconstructie Mata

Iedereen fan van Clinton Mata (25). Morgenavond hopen zowel RC Genk, waar hij op huurbasis speelt, als moederclub - én tegenstander - Charleroi op een topprestatie van de Angolese Belg. Afgelopen zomer leek Clinton Mata nog voorbestemd voor Anderlecht. De clubs bereikten snel een akkoord, maar de speler vroeg zelf bedenktijd omdat hij zich onder druk gezet voelde. Daarop haakte paars-wit af, waardoor Mata het seizoen gewoon bij Charleroi begon. Maar na 9 minuten speeltijd in twee wedstrijden vonden alle partijen een oplossing. Eén seizoen op huurbasis naar Racing Genk, zonder aankoopoptie. Kostprijs: 750.000 euro. In principe keert Mata dus op 30 juni terug naar Charleroi, waar hij een contract heeft tot 2021.

Maar daar stopt het verhaal niet. Racing Genk verwierf ook 25% van de transferprijs van de offensieve rechtsachter. Als Charleroi Mata verkoopt, gaat er dus een kwart van het transferbedrag naar Genk. Stel dat er een club 4 miljoen euro betaalt aan Charleroi, dan vangen de Limburgers 1 miljoen. De logica daarachter? Iedereen wint dus bij deze constructie.

Veel volk op open training Standard

Standard opende gisteren de poorten van de Académie Robert Louis-Dreyfus voor zijn fans. Meer dan 500 daagden op om de training van 11 uur bij te wonen. Iedereen trainde mee behalve Mpoku (verzorging) en Luyindama (uit voorzorg). Mpoku lijkt niet op tijd fit te raken voor de match van zaterdag tegen Gent en Luyindama is hoe dan ook geschorst. Na afloop was er nog uitgebreid de tijd voor handtekeningen en selfies. Ook Sá Pinto ging mee op de foto. De supporters konden ook een kiekje maken met de Beker van België. Na afloop trokken onder meer Marin en Fai nog naar een kinderziekenhuis om er enkele kleintjes een hart onder de riem te steken. (SJH)