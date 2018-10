FT België. Westerlo wint op een diefje in Roeselare - Twijfels rond RSCA-spitsen - Lokeren: “Er wordt gezocht naar overnemer” De voetbalredactie

31 oktober 2018

22u55 10

Westerlo wint op een diefje in Roeselare

KVC Westerlo heeft de inhaalwedstrijd van de tiende speeldag op het veld van Roeselare gewonnen met 0-1. Door het late doelpunt van Lukas Van Eenoo (86.) wippen de Kemphanen over Beerschot Wilrijk en Lommel naar de derde plek.

Roeselare mocht nochtans het meeste aanspraak maken op de overwinning, maar doelman Van Langendonck hield Westerlo in de wedstrijd. Samyn kopte tien minuten voor tijd op de dwarsligger. Voor die gemiste kansen kreeg de thuisploeg het deksel op de neus. Van Eenoo profiteerde van matig verdedigen om de 0-1 binnen te tikken.

In principe zouden ook OH Leuven en Lommel woensdagavond de degens kruisen, maar dat duel in het King Power at Den Dreef Stadion werd uitgesteld naar dinsdag 4 december. OHL had daarom gevraagd na het overlijden van zijn Thaise voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha, die zaterdag het leven liet in een helikoptercrash.

Dinsdag al hield Union de punten thuis tegen Beerschot Wilrijk (2-0). KV Mechelen ging in Tubeke met volle buit aan de haal (0-3). Met nog twee speeldagen te gaan voert Malinwa (24 ptn) de stand aan, voor Union (23). Daarna volgen Westerlo (19 ptn), Lommel en Beerschot Wilrijk (beide 18), Roeselare (13), OH Leuven (9) en Tubeke (6). Mogelijk wordt de strijd om de eerste periodetitel pas op de slotspeeldag beslecht. Dan neemt KV Mechelen het in eigen huis op tegen Union.

Lambrecht (87) wil Lokeren dit seizoen nog verkopen

Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht (87) wil dit seizoen nog de club verkopen. Dat maakten de Waaslanders in een communiqué bekend. “Er wordt gezocht naar een overnemer die de club een warm hart toedraagt en over voldoende financiële armslag beschikt”, klinkt het.

Lees alles over het Lokerse persbericht op DEZE PAGINA.

Twijfels rond álle RSCA-spitsen

Moet belofte Olivier Dhauholou depanneren? Hein Vanhaezebrouck wilde het niet uitsluiten, gezien de twijfels rond Landry Dimata (hamstring), Ivan Santini (kuit) en Mohammed Dauda (enkel). Wellicht recupereert Anderlecht wel minstens één van hen tegen donderdagmiddag, in dat geval zit Dhauholou gewoon op de bank. Naast hem mogelijk Zakaria Bakkali en Adrien Trebel. De eerste voelt de naweeën van een ziekte, Trebel heeft last aan de quadriceps. Elias Cobbaut (enkel) trainde deze week voor het eerst buiten, maar Lokeren komt veel te vroeg voor de linkerflank.

Evenepoel geeft de aftrap

Zou hij met de fiets komen? Remco Evenepoel geeft de aftrap van Anderlecht-Eupen. Het wielerfenomeen uit Schepdaal - hij werd op indrukwekkende manier wereldkampioen op de weg en in het tijdrijden bij de junioren, heeft een verleden bij paars-wit. Begin 2017 verliet Evenepoel Anderlecht, waarna hij bij KV Mechelen besliste om zich volledig op een loopbaan als renner te storten. (PJC)

Lucumi zes weken out

Racing Genk zal het minstens zes weken moeten stellen zonder Jhon Lucumi. De Colombiaanse nieuwkomer in de Genkse defensie dit seizoen maakte meteen indruk, maar is nu een poosje out met een scheurtje in de quadriceps. Een blessure die de 20-jarige Lucumi afgelopen zondag opliep in de topper tegen Standard.

Beter nieuws is er dan weer voor Sander Berge, hij kon de afgelopen dagen opnieuw voluit gaan en zit in de wedstrijdkern voor de partij tegen Antwerp. Trossard (hamstring) is er niet bij. Ook de partij van zaterdag tegen Club Brugge komt mogelijk nog te vroeg voor de international. (KDZ)

Minuut stilte op alle velden

Alle wedstrijden in 1A en 1B beginnen tijdens de midweekspeeldag met een minuut stilte ter ere van Vichai Srivaddhanaprabha - de Thaise eigenaar van Leicester en OH Leuven. Hij kwam zaterdagavond om het leven bij een helikoptercrash. Het initiatief gaat uit van de Pro League. Zij willen zo hun medeleven betuigen aan de familie en nabestaanden van Srivaddhanaprabha. (FDZ)

Vandaag beslissing over Buffel

Het wordt kantje boord voor Thomas Buffel. De ervaren flankaanvaller moest tegen Moeskroen naar de kant met een rugblessure en is onzeker voor de komst van Standard. Vandaag ondergaat hij nog een ultieme test. Bij een positief resultaat kan Zulte Waregem mogelijk op hem rekenen. Voor Johan Bjørdal (knie) komt de partij sowieso te vroeg. (VDVJ)