FT België. Westerlo schiet weinig op met gelijkspel - Extra doktersadvies voor Dimata - Genks drietal onzeker De voetbalredactie

22 februari 2019

22u36 2

Westerlo schiet weinig op met gelijkspel tegen Lommel

Westerlo en Lommel hebben vrijdag 2-2 gelijkgespeeld op de 27ste en voorlaatste speeldag van de Proximus League. Play-off 2 komt zo weer een stap dichterbij voor de Kemphanen van coach Bob Peeters, al gaven ze pas in de blessuretijd de overwinning weg.

Maxime Biset bracht Westerlo op voorsprong, Glenn Claes maakte op slag van rust gelijk. Jens Naessens bracht middenin de tweede helft de thuisploeg weer op voorsprong, maar Leonardo Rocha kwam in extremis nog met een nieuwe gelijkmaker.

In het algemeen klassement bedraagt de voorsprong van nummer vier Westerlo op nummer vijf Roeselare nu twee punten. Roeselare maakt morgen de verplaatsing naar Beerschot Wilrijk. Lommel heeft als nummer zes drie punten minder dan Westerlo. In de stand van de tweede periode blijft Westerlo zesde, Lommel telt amper 8 op 39 en is nog altijd laatste.

Rotariu trekt naar Kazachstan

Club Brugge heeft zich vandaag ontdaan van de overbodige Dorin Rotariu. Blauw-zwart verhuurde de 23-jarige Roemeen in de heenronde aan het Nederlandse AZ, maar vond nu een definitieve oplossing en verkocht hem aan het Kazachse FC Astana. De nieuwe competitie in Kazachstan start over twee weken. Astana won de voorbije vijf seizoenen de landstitel. In Alkmaar kwam Rotariu in de eerste seizoenshelft tot tien officiële duels (1 goal) in de hoofdmacht.

De buitenspeler streek in januari 2017 neer in het Jan Breydelstadion. Hij kwam in zijn eerste half seizoen voor blauw-zwart tot twaalf optredens (en één goal) in het eerste elftal. In het seizoen 2017-2018 verhuurde Club Brugge de negenvoudig Roemeens international aan Excel Moeskroen.

Veel succes bij Astana, Dorin!



TRANSFER | https://t.co/mSuyPELyzP pic.twitter.com/RQK4h9EJZ3 Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Genk komt niet ongehavend uit Europese bolwassing tegen Slavia Praag

Racing Genk kan zondag (om 18u00) in de competitiewedstrijd tegen Antwerp mogelijk geen beroep doen op Danny Vukovic, Casper De Norre en Bryan Heynen. Het drietal kwam niet ongehavend uit de 1-4 nederlaag van de Limburgers tegen Slavia Praag. Heynen en De Norre werden tegen Slavia Praag beiden ziek gewisseld. “Hun optreden zondag is zeer twijfelachtig”, aldus de competitieleider.

Ook doelman Danny Vukovic is mogelijk afwezig tegen de Great Old. De Australiër kreeg donderdag een flinke charge van verdediger Sébastien Dewaest te verwerken en moest geblesseerd vervangen worden. “Danny Vukovic heeft een zware contusie zonder blijvende letsels”, communiceerde Genk. “Hij is morgen twijfelachtig voor de training. Zijn optreden zondag tegen FC Antwerp komt daardoor in het gedrang.”

Racing Genk kent vooralsnog een zeer teleurstellende week. Na de 3-1 nederlaag in de Jupiler Pro League, zondag bij Club Brugge, werd donderdagavond ook Europees verloren. Slavia Praag won in de terugwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League met 1-4 in de Luminus Arena en schakelde Genk zo uit.

Vrouwenmatch Standard-Anderlecht wordt niet herspeeld, punten worden niet toegekend

De gestaakte match tussen Standard Fémina en RSC Anderlecht in de Super League vrouwenvoetbal wordt niet meer herspeeld. Dat heeft het Beroepscomité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag beslist. Het beroepsorgaan oordeelde dat Standard en Anderlecht de verantwoordelijkheid delen en kende geen punten toe. Beide clubs moeten 1.500 euro boete betalen.

De competitiewedstrijd van 16 november 2018 tussen Standard Fémina en Anderlecht in Angleur werd bij een 0-1 tussenstand in de 76e minuut stilgelegd, nadat rellen waren uitgebroken tussen amokmakers van beide ploegen.

Uit het wedstrijdverslag van de arbiter bleek dat de partij verstoord werd door supporters van RSC Anderlecht die vuurpijlen afstaken en ook de installaties van Standard beschadigden. In de veertigste minuut werd de Clasico in de het vrouwenvoetbal daarom een eerste keer stilgelegd. De match werd hernomen, maar een kwartier voor tijd beval de ref de definitieve staking van de partij. Op dat moment bestormden mannen met bivakmutsen het veld, en gingen supporters van beide clans met elkaar op de vuist.

In eerste aanleg oordeelde het Sportcomité dat Standard en Anderlecht de verantwoordelijkheid deelden. Er werd beslist om de match te laten herspelen vanaf het begin, en aan beide clubs een boete van 1.500 euro op te leggen. Paars-wit was het niet eens en tekende beroep aan, met succes. Het Beroepscomité besliste dat de 0-1 stand behouden bleef, en de drie punten voor Anderlecht waren. Maar de Rouches legden zich daar niet zomaar bij neer, en lieten advocaat Gregory Ernes een evocatiedossier voorbereiden. Begin februari haalde Standard zijn gram, bij gebrek aan motivering van de rechter. De Evocatiecommissie stuurde het dossier terug naar het Beroepscomité.

Het anders samengestelde Beroepscomité hoorde beide partijen vorige week opnieuw uit, en nam de zaak een week in beraad. Die oordeelde vrijdag eveneens dat beide clubs de verantwoordelijkheid dragen voor de incidenten. “Het gooien van vuurpijlen kan gezien worden als provocatie”, luidt het vonnis. Maar ook Standard ontsnapt niet aan zijn aansprakelijkheid “voor feiten die op de eigen installaties gebeurd zijn”. Zelfs al is er voor het Beroepscomité “geen duidelijkheid over de link tussen de gewelddadige relschoppers en de Standard-supporters”.

Omwille van die gedeelde verantwoordelijkheid besliste het Beroepscomité om noch Standard, noch Anderlecht punten toe te kennen voor de gestaakte wedstrijd, waarvan de 0-1 score wel behouden blijft. Beide clubs moeten ook een boete van 1.500 euro betalen.

Nieuwe Brugse grasmat voor play-off 1

Het “Blankenberge-veld” is aan zijn laatste weken bezig. Club Brugge gaat na de reguliere competitie een nieuwe grasmat leggen - een andere optie had het niet. Door de rollercoaster van weersomstandigheden is het huidige veld play-off 1-onwaardig. Club had een jaar geleden nochtans de garantie gekregen dat de grasmat zeker twee seizoenen zou meegaan. Niet dus. Vandaar dat blauw-zwart nu een ‘Grassmaster’ heeft besteld. Een duurdere grasmat, maar dan ook kwalitatief beter en een stuk duurzamer. (NP)

Extra doktersadvies voor Dimata

Geen overhaaste beslissing voor Nany Dimata. De belofteninternational van Anderlecht gaat de komende dagen nog extra doktersadvies inwinnen. Pas nadien zal hij de knoop doorhakken over een mogelijke operatie. Gaat hij onder het mes - die optie is de speler zelf nog steeds genegen - dan is Dimata vijf maanden buiten strijd. Dat zou betekenen dat zijn seizoen erop zit en paars-wit met Ivan Santini slechts één fitte spits overhoudt. (PJC)

Dewaele (20) verlengt contract

Anderlecht blijft inzetten op eigen jeugd. Sieben Dewaele (20), wiens contract aan het einde van het seizoen afliep, heeft een nieuwe overeenkomst van één jaar getekend. “We zijn erg blij”, zegt Jean Kindermans. “Het bewijst dat Sieben een toekomst ziet bij Anderlecht.” Middenvelder Dewaele maakte indruk op stage, maar debuteerde nog niet. Nog bij RSCA geven oud-spelers Oleg Iachtchouck en Jean Thissen zondag de aftrap. (PJC)