FT België: Westerlo opent play-downs met zuinige zege tegen Union

23 maart 2018

15u15

Westerlo opent play-downs met zuinige zege tegen Union

Westerlo heeft vanavond de play-downs in de Proximus League (1B) ingezet met een 1-0 overwinning. De Kemphanen hielden in het Kuipje de drie punten thuis tegen Union en wippen in de stand over de Brusselaars naar de tweede plaats. Jens Naessens (58.) scoorde het winnende doelpunt.

Roeselare, dat zondag (18u00) rode lantaarn Tubeke ontvangt, voert de stand in de play-downs aan met 18 punten. Westerlo (17 ptn) springt over Union (16) naar de tweede plaats. Tubeke staat er met 12 punten het slechtst voor. De rode lantaarn heeft nog zes wedstrijden om zijn achterstand weg te werken, anders volgt de degradatie.

Voor promovendus Cercle Brugge zit het seizoen erop. Beerschot Wilrijk, OHL en Lierse spelen play-off 2 met negen clubs uit de Jupiler Pro League.

Alderweireld speelklaar

Toby Alderweireld mag zich opmaken voor een basisplaats tegen Saoedi-Arabië. De centrale verdediger beleeft een erg lastige periode bij Tottenham Hotspur. Alderweireld herviel na een hamstringblessure en bleef daardoor uit de selectie, al lijken er achter de schermen ook contractperikelen te spelen. "Toby had een lastige kwetsuur, waarvan hij intussen goed hersteld is. Op training lijkt het alvast allemaal positief, nu komt het erop aan hem in een wedstrijd bezig te zien. We hopen hem dinsdag te laten spelen. Mentaal zit het ook wel snor, hij kwam hier deze week aan met een lach op z'n gezicht. Van nature uit is hij positief ingesteld", vertelde bondscoach Roberto Martínez.

Tottenham zou volgens Engelse media Alderweireld een nieuw contract willen laten tekenen, maar voorlopig lijkt de verdediger niet geneigd dat te doen. Als er geen nieuwe verbintenis komt, is Alderweireld in de zomer van 2019 een transfervrije speler. Tottenham zou zijn contract eenzijdig met een jaar kunnen verlengen, maar dan komt er wel een opstapclausule vrij die zegt dat Alderweireld in de zomer van 2019 voor amper 25 miljoen pond (28,5 miljoen euro) de club kan verlaten.

Nog maar 20.000 tickets de deur uit voor oefeninterland tegen Saoedi-Arabië

Voor de oefeninterland tegen Saoedi-Arabië van dinsdagavond (20u45) in het Brusselse Koning Boudewijnstadion zijn er momenteel 20.000 tickets verkocht, zo bevestigde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vanavond in Tubeke aan persagentschap Belga.

Vier dagen voor de aftrap dreigt het stadion dus niet voor de helft gevuld te geraken. Online kunnen er nog tot de dag van de wedstrijd tickets gekocht worden.

De fans lopen dus niet meteen warm voor een oefeninterland in het kille maart tegen een weinig tot de verbeelding sprekende tegenstander, de nummer 69 op de FIFA-wereldranglijst. Nochtans is het de eerste interland in een WK-jaar en wordt de blik vanaf nu helemaal gericht op de eindronde van komende zomer in Rusland. Voor de open training van vandaag in Tubeke daagden dan weer meer dan duizend fans op.

Ook voor de oefeninterland van vorig jaar tegen Tsjechië was er een matige belangstelling. Het oefenduel tegen Mexico lokte dan weer meer dan 40.000 toeschouwers naar de Heizel.

Martínez wil nieuwe grasmat: "Voetbal moet je in de best mogelijke omstandigheden spelen"

Roberto Martínez heeft zijn bedenkingen bij de grasmat waarop zijn Rode Duivels dinsdagavond (20u45) aantreden tegen Saoedi-Arabië in de eerste interland van het jaar. "Voetbal moet je in de best mogelijke omstandigheden spelen", vertelde de bondscoach voor de start van de open training in Tubeke.

Van de staat van het speelveld op de Heizel heeft al menig trainer slapeloze nachten gehad. De grasmat lag er na de strenge winter al niet al te best bij en de bekerfinale van vorig weekend tussen Genk en Standard bij vriestemperaturen heeft er geen goed aan gedaan. Om nu nog te wisselen, is het te laat, maar begin juni zouden de Duivels toch op een betere mat hun uitzwaaiwedstrijden moeten kunnen spelen. "Die WK-voorbereiding wil ik in de best mogelijke omstandigheden afwerken. Bovendien heeft iedereen baat bij een goed veld. De Rode Duivels zijn de ambassadeurs van ons land. Wij willen ook in Brussel spelen omdat daar veel fans onze wedstrijden kunnen bijwonen. Maar ik moet daarbij wel zeggen dat we goede ervaringen hebben met andere stadions waar de grasmatten beter zijn", verwees de bondscoach naar het Brugse Jan Breydelstadion en Sclessin in Luik.

Na de vriendschappelijke match tegen Saoedi-Arabië volgen vlak voor het WK drie oefenwedstrijden tegen respectievelijk Europees kampioen Portugal (2 juni), Egypte (6 juni, mogelijk in Genk) en Costa Rica (11 juni). Na de uitzwaaiwedstrijd tegen Costa Rica reizen de Duivels af naar Rusland, waar in groep G Panama (18 juni in Sotsji), Tunesië (23 juni in Moskou) en Engeland (28 juni in Kaliningrad) wachten.

Jordan Lukaku out voor Saoedi-Arabië

Roberto Martinez kan dinsdag in de oefeninterland tegen Saoedi-Arabië geen beroep doen op Jordan Lukaku. De 23-jarige flankverdediger sukkelt met een peesblessure en keert terug naar Lazio om te revalideren, zo bevestigde de bondscoach vanmiddag voor de start van de open training in Tubeke.

"Thibaut Courtois (blessure aan de hamstrings, red) reageerde de voorbije dagen goed op zijn behandeling, maar blijft individueel werken. Dat geldt ook voor Thomas Vermaelen (enkelblessure, red). We hebben van FC Barcelona alle informatie gekregen die we nodig hebben en in zijn geval bekijken we het dag per dag. Maar ik heb er goede hoop in dat hij er de laatste twee dagen van onze voorbereiding bij kan zijn. Marouane Fellaini werkt ook nog individueel, alle anderen verschenen vandaag op het trainingsveld", aldus Martinez.

KV Mechelen ontbindt overeenkomst met keeperstrainer Lazic

KV Mechelen heeft de samenwerking met haar keeperstrainer Jugoslav Lazic stopgezet. De 38-jarige Serviër, die in de zomer van 2016 Malinwa vervoegde en nog een contract had tot medio 2020, is het slachtoffer van een hertekening van de technische staf na de degradatie. Hoofdcoach Dennis van Wijk en assistent Frederik Vanderbiest verlengden gisteren wel hun contract voor volgend seizoen.

Lazic, als speler actief voor Napredak Krusevac (1997-2004) in zijn thuisland en Sporting Lokeren (2004-2015), werd in de zomer van 2016 door zijn landgenoot en toenmalig hoofdcoach Aleksandar Jankovic naar Mechelen gehaald.

Ives Serneels maakt selectie bekend voor cruciaal tweeluik

Bondscoach Ives Serneels heeft vandaag zijn 23-koppige selectie bekendgemaakt voor de WK-kwalificatieduels van de Red Flames tegen Portugal (6 april, in Leuven) en Italië (10 april, in Ferrara). In vergelijking met de Cyprus Cup, die de Belgische vrouwen als vijfde beëindigden, zijn er vier nieuwe namen in de kern van Serneels.

Tine De Caigny, die ziek moest afhaken na de tweede wedstrijd op de Cyprus Cup, viert haar terugkeer bij de Flames, net als Julie Biesmans die uit blessure terugkeert en Elke Van Gorp. Voor Silke Vanwynsberghe, Justine Vanhaevermaet, Celien Guns en Elena Dhont, die De Caigny kwam aflossen, is er geen plaats meer.

Met drie zeges uit evenveel wedstrijden staan de Belgen momenteel op de tweede plaats in hun kwalificatiegroep, Italië is voorlopig leider met vier zeges uit vier wedstrijden. De overige landen - Portugal en Roemenië (3 punten) en Moldavië (0) - lijken kansloos. Enkel de groepswinnaar stoot door naar de eindronde, de vier beste tweedes (op zeven groepen) spelen barrages.

De selectie

Doelvrouwen: Nicky Evrard, Diede Lemey, Justien Odeurs

Verdedigsters: Maud Coutereels, Laura Deloose, Laura De Neve, Heleen Jaques, Davina Philtjens, Nicky Van Den Abbeele, Aline Zeler

Middenveldsters: Julie Biesmans, Kassandra Missipo, Lenie Onzia, Charlotte Tison

Aanvalsters: Jassina Blom, Janice Cayman, Jana Coryn, Yana Daniëls, Tine De Caigny, Elke Van Gorp, Davinia Vanmechelen, Sarah Wijnants, Tessa Wullaert

Licentiecommissie doet uiterlijk op 15 april uitspraak over alle dossiers

De berichten over toegekende of geweigerde licenties aan zowel prof- als amateurclubs zijn voorbarig, zo meldt de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag. "Alle dossiers zijn momenteel hangende. De Licentiecommissie doet voor 15 april een uitspraak."

"De Licentiecommissie wenst te benadrukken dat er tot op heden geen enkele licentie voor het seizoen 2018-2019 werd toegekend aan een club uit het Profvoetbal of het Amateurvoetbal", laat licentiemanager Nils Van Brantegem weten aan Belga. "Voorlopig heeft geen enkele club de procedure helemaal doorlopen. De beslissing is er pas als een getekend document afgeleverd wordt aan de clubs. Uiterlijk midden april wordt dat gedaan." Voorlopig heeft de Licentiecommissie enkel de dossiers bestudeerd en beoordeeld met een positief of negatief advies. Op 4 april kunnen clubs opgeroepen worden door de licentiemanager om extra uitleg te geven over hun licentiedossier. "Die clubs worden gewoon om meer uitleg gevraagd, maar dat hoeft niet negatief zijn."

Enkele clubs, waaronder STVV en eersteamateurclub SK Lommel, kregen de voorbije dagen al de bevestiging dat ze geen bijkomende informatie moeten verschaffen. Zij gaan ervan uit dat ze op 4 april hun licentie zullen krijgen.

Seizoen Appiah voorbij

RSC Anderlecht zal in play-off 1 geen beroep kunnen doen op Dennis Appiah. De 25-jarige Fransman mist de rest van de competitie ten gevolge van een nekblessure. Dat heeft paars-wit meegedeeld op de clubwebsite. Appiah, die in de zomer van 2016 Caen inruilde voor het Astridpark, speelde dit seizoen 36 wedstrijden voor de Belgische recordkampioen. Daarin was de rechtsachter goed voor zeven assists

Promovendus Cercle denkt aan Berrier en Vandendriessche

Cercle Brugge is al begonnen aan zijn huiswerk voor volgend seizoen. De promovendus wil immers twee ervaren pionnen van KV Oostende wegkapen. Franck ­Berrier (34) en Kevin Vandendriessche (28) staan op het verlanglijstje van de Vereniging. Een bod volgde echter nog niet.

Berrier zit bij KVO al enige tijd op de schopstoel. Trainer Adnan Custovic liet de spelverdeler al meerdere keren uit de selectie wegens disciplinaire redenen. De Fransman heeft nog een contract van één seizoen, maar niets lijkt een vertrek deze zomer in de weg te staan. Vandendriessche is wel een vaste waarde bij de Kustboys, dus groen-zwart zal hier wél een financiële inspanning moeten leveren om de ex-speler van Moeskroen binnen te halen.

Roef langer op de Freethiel

Davy Roef (24) zal ook volgend seizoen doelman van Waasland-Beveren zijn. De keeper zal - net als dit jaar - gehuurd worden van Anderlecht. Niet onbelangrijk: Waasland-Beveren bekwam ook een aankoopoptie om na komend seizoen Roef definitief in te lijven. Dat laatste werd afgedwongen bij de transfer van Ryota Morioka naar het Astridpark eerder dit seizoen. Bij Waasland-Beveren zijn ze heel tevreden met de ontwikkeling van Roef en zijn ze ervan overtuigd dat hij hen zal helpen de club verder stappen voorwaarts te laten zetten. (MVS)

Villarreal denkt aan Berge

De Genkse middenvelder Sander Berge (20) speelt al niet meer sinds eind oktober, maar blijft op de radar van Europese (top)clubs. Spaanse media linken de Noor aan Villarreal, als de ideale vervanger voor Rodrigo Hernández die volgend seizoen naar Atlético Madrid trekt. Berge herstelt nog van een spierblessure, maar zou in de play-offs in actie komen. (KDZ)

Vandaag open training Rode Duivels

Het Belgian Football Centre in Tubeke is deze vooravond het decor voor een open training van de Rode Duivels, in aanloop naar het oefenduel tegen Saoedi-Arabië komende dinsdag. De training staat gepland om 17.30u. Opgelet: om veiligheidsredenen mogen enkel de eerste 1.600 supporters binnen. Het oefencomplex is geopend vanaf 15.30u, het oefenveld is toegankelijk vanaf 16.30u. Er zijn geen rugzakken of handtassen toegelaten. (KDZ)

Essevee strikt Demir

Zulte Waregem maakt nu al werk van volgend seizoen. De fusieclub plukt Erdin Demir (27) weg bij Waasland-Beveren. Op de Freethiel zien ze de Zweed met pijn in het hart transfervrij vertrekken. Zijn huidige overeenkomst loopt deze zomer af en hij wilde, ondanks verschillende voorstellen, niet bijtekenen. Essevee anticipeert met de komst van de linksachter alvast op het vertrek van Hamalainen, wiens contract afloopt.

Genk lonkt naar Stallone Limbombe

Stallone Limbombe is niet van plan om zijn aflopend contract te verlengen bij Antwerp, daar zijn ze op de Bosuil vrij zeker van. "Ik heb eerder al met hem gesproken", vertelde László Bölöni. "Hij is erin geslaagd om op een moment dat het nodig was, intelligent te reageren. Ik denk dat hij niet meer dezelfde speler is als bij het begin van het seizoen. Dankzij zijn intelligentie, zijn talent, zijn begrip en het werk dat we met hem verrichtten, maakte hij een aardige vooruitgang. Ik zou met hem verder willen, maar hij heeft volgens mij een ander project in zijn gedachten. De club heeft hem een voorstel gedaan, maar kreeg nooit een antwoord. Als je niets laat weten, betekent dat meestal neen." Duidelijke taal van de Roemeen. En dus liggen er kapers op de kust. Racing Genk bijvoorbeeld. De Limburgers zijn gecharmeerd door de evolutie van hun ex-jeugdproduct. Een gesprek met Limbombe en zijn entourage kwam er nog niet, maar staat gepland. Bryan Limbombe, de 16-jarige broer van Stallone, ligt op dit moment al onder contract bij Genk. Ook AA Gent toont interesse in de 26-jarige Limbombe. (KDZ/SJH/VDVJ)