FT België: Westerlo neemt Van Eenoo definitief over - Berrier wil bij Oostende blijven - Genk geeft abonnees gratis toegang voor barragematchen Redactie

22 mei 2018

15u21 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Standard kent op 29 mei straf voor 'wijnglaswerper'

Standard kent op dinsdag 29 mei zijn sanctie voor de 'wijnglaswerper' in het play-offduel tegen RSC Anderlecht. Dat bevestigde Stefaan Desmet van de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Tien minuten voor het einde van de Clasico op Sclessin had scheidsrechter Lawrence Visser plots een stuk gebroken glas vast. Een wijnglas werd vanuit de tribunes op het veld gegooid in de buurt van de lijnrechter. Standard won de thuiswedstrijd op de vierde speeldag van play-off 1 met 2-1.

Van Eenoo definitief naar Westerlo

Westerlo heeft Lukas Van Eenoo definitief aan zich gebonden. Dat heeft de club uit de Proximus League vandaag bekendgemaakt. De 27-jarige middenvelder, die sinds de winterstop op huurbasis in de Kempen voetbalde, ondertekent een contract voor drie seizoenen.

Van Eenoo komt over van KV Kortrijk. Vorig seizoen maakte hij bij Westerlo in 13 wedstrijden drie doelpunten en deelde hij twee assists uit. De West-Vlaming maakte naam bij Cercle Brugge, waar hij van 2008 tot 2014 speelde. Na een uitleenbeurt aan Oud-Heverlee Leuven verkaste hij naar Kortrijk. Daar werd hij voor zijn uitleenbeurt aan Westerlo ook al aan Roeselare verhuurd.

Lukas Van Eenoo tekende een overeenkomst bij @KVCWesterlo en komt over van @kvkofficieel! Proficiat & veel succes @LukasVanEenoo! #SportPlus pic.twitter.com/7OpKv3IaAW SportPlus(@ SportPlusFM) link

Bondsparket roept Angban (Waasland-Beveren) op

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft beslist geen strafvoorstel te doen aan Victorien Angban, die afgelopen weekend rechtstreeks werd uitgesloten. De middenvelder van Waasland-Beveren moet vrijdag voor de Geschillencommissie verschijnen.

Angban riskeert een sanctie wegens zijn rode kaart op de slotspeeldag van play-off 2 in de Jupiler Pro League. Waasland-Beveren moest in de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk (1-3) de tweede helft met een man minder afwerken. Op slag van rust liep Angban zijn tegenstander Jérémy Perbet onderuit, waarna hij doodleuk op diens onderrug stapte. Scheidsrechter Lawrence Visser aarzelde geen seconde en trok rood.

Angban had nog een speeldag voorwaardelijke schorsing openstaan. Die hield hij over aan een levensgevaarlijke tackle op het scheenbeen van Standard-verdediger Uche Arbo in december 2017. Het Bondsparket zal vragen die speeldag schorsing nu effectief te maken. Daarbovenop kan de procureur vrijdag ter zitting nog bijkomende schorsingsdagen en een boete vragen. Een eventuele schorsing zit Angban volgend seizoen uit.

Bourdin (Lierse) trekt naar Beerschot-Wilrijk, ook Grisez in aantocht

Het hing al even in de lucht, maar nu is het definitief: de linksvoetige verdediger Pierre Bourdin (24) verlaat het failliete Lierse en maakt de overstap naar Beerschot-Wilrijk. De Fransman genoot zijn opleiding bij PSG en kwam in de zomer van 2014 in België terecht, bij Cercle Brugge. Bij Lierse was hij afgelopen seizoen goed voor 5 goals en 3 assists, niet slecht voor een verdediger die zowel centraal, als op de flank uit de voeten kan. Bourdin tekent een contract van 5 seizoen.

En er zijn nog transfers op komst op het Kiel. Ook Grégory Grisez zou overkomen van reeksgenoot Roeselare, voor hem ligt een driejarig contract klaar. De 28-jarige linksachter speelde voordien ook voor onder meer White Star Brussels en zou bij Beerschot-Wilrijk zo zijn voormalige teamgenoten Denis Prychynenko en Mike Vanhamel terugvinden.

Overbodige Berrier wil blijven

Hoewel KV Oostende hem liever kwijt dan rijk is, lijkt Franck Berrier (34) zich niet zomaar neer te leggen bij een vertrek. De Fransman liet zaterdag in de laatste match tegen Antwerp zien dat hij nog steeds van grote waarde is voor de kustploeg en hoopt dan ook op een nieuwe kans onder Gert Verheyen. "Dit seizoen heb ik zowat alles meegemaakt, maar ondanks alles heb ik op het veld toch laten zien dat ik nog iets kan bijdragen. Oostende wil dat ik vertrek, maar ik heb alvast die intentie niet. Ik heb nog een contract voor een seizoen en mijn familie is hier gelukkig aan zee. Ik zal dus niet veranderen om te veranderen, al zal ik mij zoals elke voetballer over elk voorstel buigen. Na mijn vakantie kom ik terug op 18 juni en dan zien we wel. Nu wil KVO mij laten gaan, maar misschien denkt de nieuwe trainer daar anders over en kan ik mij bewijzen voor hem." (TTV)

Barregematch gratis voor Genkse abonnees

Of Zulte Waregem of Lokeren straks de tegenstander wordt, Genk speelt zondag de barragematch voor het laatste Europese ticket in eigen huis. KRC hoopt de Luminus Arena vol te krijgen voor dit cruciale duel en doet een geste naar zijn abonnees. Zij mogen er gratis in. Voor een staanplaats betaal je 8 euro, voor een zitplek 15 euro. (SJH)