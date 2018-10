FT België. Westerlo klopt Lommel, Malinwa alleen leider - Red Flames trappen met stage weg naar EK 2021 af Redactie

28 oktober 2018

17u17

Westerlo knoopt in Lommel opnieuw aan met zege

Westerlo heeft op de twaalfde speeldag in de Proximus League (1B) na vier nederlagen op rij opnieuw aangeknoopt met de overwinning. De Kemphanen boekten een 0-1-zege op het veld van SK Lommel.

In de eerste helft viel er weinig te beleven in het Soevereinstadion. Na de pauze beslisten strafschopfases over de wedstrijd. Namens Lommel mocht Rocha het als eerste proberen van de stip, maar doelman Van Langendonck hield de 1-0 uit zijn doel. Met nog een kwartier te spelen moest de thuisploeg met tien voort. Glenn Neven kwam gevaarlijk hoog met zijn studs. Dat kwam hem op zijn tweede gele kaart te staan. De Lommelse aanvoerder leek het leer wel te raken, maar toch ging de bal op de stip. Nicolas Rommens (76.) maalde er niet om en zette Westerlo op voorsprong.

Lommel doet een slechte zaak in de strijd voor de eersteperiodetitel. De Limburgers moeten de leidersplaats aan KV Mechelen laten, dat tegen Roeselare geen steek liet vallen. Mechelen (21 ptn) voert het klassement aan voor Union (20 ptn), Lommel en Beerschot-Wilrijk (beide 18 ptn). Westerlo (16) is vijfde, voor Roeselare (13), OHL (9) en Tubeke (6).

Dinsdag en woensdag wordt de tiende speeldag in de Proximus League (1B) ingehaald. Vooral de partij tussen Union en Beerschot-Wilrijk zal met argusogen bekeken worden. KV Mechelen zakt af naar de rode lantaarn.

Red Flames trappen ‘Road to England’ af

Na het gemiste WK van volgend jaar in Frankrijk richten de Red Flames hun pijlen op de kwalificatiecampagne voor het EK 2021, dat in Engeland plaatsvindt. Ter voorbereiding daarvan gaan de Belgische voetbalvrouwen van 6 tot 13 november op stage. Bondscoach Ives Serneels maakte de 30-koppige selectie bekend van speelsters die mee mogen.

Serneels koos voor 17 Red Flames en neemt ook 13 zogenoemde 'high potentials' op in zijn groep. Die talenten, geboren tussen 1997 en 2000, mogen sinds vorig seizoen bij gelegenheid al eens meetrainen met de Flames. "We willen de instroom vanuit de 'high potentials' blijven verzekeren. Daarom zullen ze de hele stage bij de groep blijven. Uit beide groepen maken we de selectie voor het oefenduel met Frankrijk B", aldus bondscoach Ives Serneels.

Voor het eerst in lange tijd zit Aline Zeler niet bij de selectie. De recordinternational zwaaide vorige week af bij de Red Flames. "Zij is de enige afscheidnemende", aldus Serneels. "De Red Flames die geen deel uitmaken van de selectie voor de novemberstage blijven belangrijk voor ons."

Op dinsdag 6 november verzamelen de Red Flames in Nieuwpoort. Vrijdag 9 november gaat de stage verder in het Belgian Football Centre in Tubeke, met onder meer een niet-officieel oefenduel tegen een B-elftal van Frankrijk op zondag 11 november. De stage eindigt op 13 november.

De KBVB liet ook weten dat het programma van 2019 vorm begint te krijgen. Eind januari gaan de Flames op oefenstage naar het Spaanse Pinatar, waar een vriendschappelijke interland tegen Ierland zal gespeeld worden. De vrouwen van Serneels nemen ook opnieuw deel aan de Cyprus Cup, van 25 februari tot 7 maart.

Selectie

Doelvrouwen: Nicky Evrard (FC Twente/Ned), Diede Lemey (Atalanta Mozzanica Calcio/Ita), Justien Odeurs (RSC Anderlecht)

Verdedigsters: Laura Deloose (RSC Anderlecht), Laura De Neve (RSC Anderlecht), Heleen Jaques (Fiorentina/Ita), Davina Philtjens (Fiorentina/Ita), Nicky Van den Abbeele (KAA Gent)

Middenveldsters: Julie Biesmans (Bristol City/Eng), Charlotte Cranshoff (Standard Luik), Tine De Caigny (RSC Anderlecht), Kassandra Missipo (KAA Gent), Lenie Onzia (KAA Gent)

Aanvalsters: Janice Cayman (Montpellier/Fra), Davinia Vanmechelen (PSG/Fra), Ella Van Kerkhoven (RSC Anderlecht), Tessa Wullaert (Manchester City/Eng)

High Potentials: Elena Dhont (KAA Gent), Celien Guns (KRC Genk), Isabelle Iliano (KAA Gent), Lisa Lichtfus (Standard Luik), Amber Maximus (KAA Gent), Lowiese Seynhaeve (KAA Gent), Charlotte Tison (RSC Anderlecht), Shari Van Belle (KAA Gent), Chloë Vande Velde (KAA Gent), Silke Vanwynsberghe (KAA Gent), Ella Vierendeels (KAA Gent), Sarah Wijnants (RSC Anderlecht), Jody Vangheluwe (KAA Gent).

