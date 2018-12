FT België. Westerlo houdt de drie punten thuis tegen Roeselare - Mannaert: “Reken er niet op dat Danjuma dit jaar nog speelt” Voetbalredactie

01 december 2018

18u59

Westerlo houdt de drie punten thuis tegen Roeselare

Westerlo heeft op de zeventiende speeldag in de Proximus League met 2-0 gewonnen van Roeselare. Voor de thuisploeg een deugddoende zege na een eerdere één op twaalf.

Na de pauze zorgden Sava Petrov (52.) en Kurt Abrahams (69.) voor de doelpunten in het Kuipje. In de stand springt Westerlo met 23 punten voorlopig over Lommel (22) naar de vierde plaats. Roeselare is voorlaatste met veertien punten en kan de rode lantaarn krijgen, maar dan moet Tubeke zondag wel winnen van Union. In het tweedeperiodekampioenschap wipt Westerlo naar een met Union gedeelde derde plaats. Roeselare telt daarin nog maar één punt.

Bolat tussen Alisson en Casillas

Hij had er zondag in Gent een penaltyredding voor nodig, maar Sinan Bolat hield opnieuw de nul. Met nog maar 13 tegentreffers heeft Antwerp de beste verdediging en met 8 clean sheets in 16 wedstrijden zit Bolat aan een straf gemiddelde van 50 procent. Met nog vijf matchen te gaan, kan hij nog vóór de winterstop de kaap van tien ronden. Vorig seizoen strandde hij - play-off 2 inclusief - op 14. Niemand in onze competitie doet voorlopig beter, maar ook buiten de landsgrenzen zijn dat straffe cijfers. Als we de doelmannen van de zeven bekendste Europese competities naast die van Bolat leggen, komt hij qua clean sheets tussen heel wat schoon volk terecht. De primus vinden we in Nederland. De Kameroener André Onana van Ajax zit al aan 10 stuks. Daarnaast is er in Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland of Portugal geen doelman te vinden met meer matchen zonder tegengoals dan Bolat. Alleen ligt voor enkele keepers het percentage aan clean sheets nog wat hoger. Toch staat Bolat keurig tussen absolute toppers als Alisson en Casillas. Ook Standard-doelman Guillermo Ochoa haalt nog net de top tien.

Club verwacht Danjuma niet meteen terug

De terugkeer van Arnaut ‘Danjuma’ Groeneveld bij Club Brugge lijkt nog niet voor meteen te zijn. Dat zegt Vincent Mannaert, de CEO van blauw-zwart, in een gesprek met dit medium. “Dennis is intussen terug. Die zorgt wel voor diepgang en acties. Diatta zullen we voor nieuwjaar nog zien, maar voor Danjuma vrees ik. Hij heeft een kleine stressfractuur”, zegt Mannaert over de seizoensrevelatie van de Bruggelingen. “Da’s vervelend, ja. Ik reken er niet op dat hij dit jaar nog speelt.” De laatste match van de 21-jarige winger dateert van 19 oktober, tegen Waasland-Beveren. Danjuma sukkelde aanvankelijk met een enkelblessure en vorige maand leek hij klaar voor een terugkeer, maar de Nederlandse international herviel dus.

Mpoku twijfelachtig

Geen Paul-José Mpoku op training bij Standard gisteren. De flankaanvaller blesseerde zich in de wedstrijd tegen Sevilla. Hij was nog niet voldoende hersteld en bleef binnen voor verzorging. Vandaag wordt bekeken of hij morgen kan spelen tegen Club Brugge. Voorts ontbraken ook Cavanda en Bokadi. Het is nog onduidelijk wanneer zij aansluiten bij de groep. (FDZ)

Kums en Dimata blijven onzeker

Deze week lag voor Hein Vanhaezebrouck de prioriteit niet bij de EL-wedstrijd tegen Trnava, maar wel op de match van zondag tegen Racing Genk. Hij liet een groot aantal spelers rusten en die strategie lijkt zijn vruchten af te werpen. Hein recupereert zeker een aantal spelers. Over Santini en Najar was de Anderlecht-coach optimistisch over hun speelkansen. “Ik heb beiden gezien en dat zag er veel beter uit”, zei de coach. Zij mogen in de selectie worden verwacht. Kums (rug) en Dimata (knie) trainden ook. Maar de vraag is hoe hun lichaam zal reageren op de opgevoerde trainingsintensiteit. (MJR)

Topclubs denken aan BeNeLeague voor beloften

Het plan om de U21 van de eersteklassers aan te doen treden in de amateurklassen, is van tafel geveegd. De topclubs denken daarom stilaan aan alternatieven. “We denken aan een BeNeLeague voor de U21", geeft Jean Kindermans, hoofd jeugdopleidingen van Anderlecht aan. “We willen allemaal dat onze beste jeugd bij ons blijft. Dan moet je ze een sportief project kunnen aanbieden. Matchen tegen Ajax, PSV, Feyenoord: dat biedt mogelijkheden.” Andere topclubs, zoals onder meer Club Brugge, zouden het plan wel genegen zijn. Kindermans: “Het is nog embryonaal. Maar wel een piste die we verder moeten bekijken.” (NVK/NP)