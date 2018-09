FT België. Westerlo gaat de boot in tegen Beerschot-Wilrijk, Mechelen boekt makkelijke zege - Antwerpse amateurclub krijgt UEFA-award Redactie

29 september 2018

22u54

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Westerlo heeft op de achtste speeldag van de Proximus League een pijnlijke thuisnederlaag geleden tegen Beerschot-Wilrijk. De Ratten kwam in 't Kuipje winnen met 1-2. In de stand behoudt Westerlo (13 ptn) voorlopig zijn leidersplaats, Beerschot-Wilrijk nadert wel tot op één punt.

De thuisploeg begon furieus met een bedrijvige Kurt Abrahams. De man-in-vorm had nauwelijks tien minuten nodig om de score te openen met een geplaatst schot vanuit de tweede lijn. De reactie van Beerschot-Wilrijk bleef niet uit. Noubissi rondde na 25 minuten een voorzet van Brogno af met een raak schot in de verste hoek, 1-1.

Westerlo was de bovenliggende partij, maar halfweg de tweede helft klommen de bezoekers toch op voorsprong. Van den Bergh (68.) rondde met het hoofd een rommelige fase voor het Kempense doel af, 1-2. De thuisploeg vocht voor wat het waard was, maar er werd niet meer gescoord.

Mechelen boekt makkelijke zege bij Lommel

KV Mechelen is met 0-3 gaan winnen op het veld van SK Lommel. 'Malinwa' nadert zo tot op 1 punt van leider Westerlo.

Na een doelpuntenloze eerste helft toonde Rob Schoofs in de 53ste minuut zijn klasse door de Lommelse defensie uit te kappen en met een plaatsballetje de 0-1 op het bord te zetten. Igor de Camargo (81.) en Joachim Van Damme (87.) bouwden de voorsprong in de slotfase nog verder uit.

In het klassement van de eerste periode zit eerste achtervolger Mechelen (12 punten) Westerlo (13 punten) op de hielen. Lommel heeft evenveel punten als Mechelen, maar legt een slechter doelpuntensaldo voor, waardoor het 5de is.

City Pirates krijgt UEFA-award voor bijdrage aan lokale gemeenschap

Amateurclub City Pirates heeft in het Jef Mermansstadion in Merksem de Silver UEFA Grassroots Award in ontvangst mogen nemen. De Antwerpse amateurclub wordt door de Europese voetbalbond beloond voor de vele sociale projecten die een maatschappelijke bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap.

City Pirates werd door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en Voetbal Vlaanderen voorgedragen voor de UEFA Grassroots Awards. De amateurclub sleepte de zilveren medaille in de wacht. De prijs werd na de jaarlijkse Piratenparade overhandigd door Bob Browaeys, sporttechnisch directeur van Voetbal Vlaanderen. Met het Piratenlied, gebracht door Guillaume Van der Stighelen, Jean-Bosco Safari, Slongs Dievanongs en FARAO, konden de honderden voetballers en sympathisanten de UEFA-onderscheiding gepast vieren.

City Pirates is actief in verschillende complexe wijken van Antwerpen (Merksem, Linkeroever, Luchtbal, Deurne en Dam). De club is de laatste jaren enorm gegroeid en telt momenteel 75 ploegen in competitie en meer dan 1.100 voetballende leden.

"Jong en oud, met of zonder beperking, meisjes of jongens, ongeacht kleur, overtuiging of achtergrond: iedereen is welkom bij City Pirates en samen vormen ze een hechte gemeenschap. Het sociale aspect van de club komt onder meer naar boven tijdens de huis- en schoolbezoeken, de huiswerkbegeleiding, de muziek- en dansworkshops, de digitale klassen, de opruimacties, enzovoort", aldus Jeroen Vanderputte CSR-verantwoordelijke van Voetbal Vlaanderen.

Sinds vorig jaar werkt City Pirates ook actief mee aan het project Futbalista, een project van Voetbal Vlaanderen om meer meisjes met een migratie-achtergrond aan het voetballen te krijgen. "In de regio Antwerpen was City Pirates de uitgelezen club om mee samen te werken. Vooral omwille van de maatschappelijke rol die ze in en rond de stad vervullen via voetbal", aldus Vanderputte.

De Europese voetbalbond deelde de Golden Grassroot Award deze week uit aan HJK Helsinki uit de hoofdstad van Finland. De IJslandse club FC Sæko ging met de bronzen medaille aan de haal.