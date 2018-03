FT België: Westerlo deelt rake klap uit aan Tubeke De voetbalredactie

30 maart 2018

22u35 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Westerlo deelt rake klap uit aan Tubeke

Westerlo heeft in de play-downs in de Proximus League een tik uitgedeeld aan Tubeke. De bezoekers wonnen met 0-2 en duwen de rode lantaarn zo opnieuw een stapje dichter bij degradatie naar de eerste amateurklasse. Westerlo begint met zes op zes aan de play-downs.

Een flauwe partij in het Stade Leburton leek zich lange tijd naar een doelpuntenloos gelijkspel te slepen. In de slotfase werd er echter toch gescoord. Eerst Van Eenoo (73.) en vervolgens De Ceulaer (90.) verzekerden de Kemphanen van de driepunter. Invaller Naah (Tubeke) besloot de partij vier minuten in de toegevoegde tijd met een rood karton.

Na de openingswedstrijd van de tweede speeldag in de play-downs neemt Westerlo voorlopig de leiding met 20 punten. Roeselare (19) en Union (16) volgen op dichte afstand, Tubeke (13) blijft laatste.

Dion Cools verlengt tot 2021 bij Club Brugge

Dion Cools ziet zijn goeie prestaties bij Club Brugge vertaald in een nieuw contract. Hij ondertekende een verbintenis tot 2021, zo laat de competitieleider weten.

Cools (21) speelt sinds juli 2015 voor blauw-zwart, dat hem overnam van Oud-Heverlee Leuven, en is bezig aan zijn derde seizoen in de A-kern. Inmiddels is de belofteninternational uitgegroeid tot een vaste waarde op de rechterflank. Dit seizoen is hij onder Ivan Leko al goed voor 31 wedstrijden, drie goals en vijf assists.

"Ik ben enorm blij dat ik twee extra seizoenen bij m'n favoriete Club kan blijven", zegt Cools. "Spelen voor Club was een jongensdroom. De stappen die ik de voorbije jaren kon zetten als speler maar ook als persoon, heb ik te danken aan Club. Het is mooi dat mijn ontwikkeling beloond wordt met een contractverlenging. Kers op de taart zou natuurlijk een nieuwe titel zijn, daar gaan we samen met heel het team voor!"

"We zijn zeer tevreden over de evolutie die Dion doorgemaakt heeft", vult teammanager Vincent Mannaert aan. "Toen Dion overkwam van OH Leuven waren we overtuigd van zijn potentieel, maar het blijft altijd afwachten of een speler het hogere niveau effectief oppikt. Dion heeft zich in de ploeg geknokt en bewijst dit seizoen dat hij zijn plaats bij Club Brugge waard is. Dat toont hij ook bij de nationale beloften."

Happy to extend until 2021 ! 🔵⚫️ pic.twitter.com/ZB1FLSRDxy Dion-Johan Cools(@ Djcools_21) link

Telenet blijft KV Mechelen trouw

KV Mechelen zal ook in 1B kunnen rekenen op de steun van hoofdsponsor Telenet. Beide partijen blijven elkaar trouw, zo is vandaag bekendgemaakt. "We hebben een mooie partnership en dynamiek opgebouwd met KV Mechelen en zetten onze samenwerking voort op hetzelfde elan. Onze 'buur' kan rekenen op onze steun, in goede én in kwade dagen", zegt Manu Leroy, director Sports van het telecombedrijf.

Olivier Somers, hoofdaandeelhouder van KV Mechelen samen met Dieter Penninckx, noemt de beslissing om verder te blijven samenwerken "heel motiverend". "De degradatie is uiteraard een zware dobber, maar dankzij onze sterke fanbasis en trouwe partners, met Telenet op kop, kunnen we met een positieve ingesteldheid aan het volgende hoofdstuk beginnen."

Malinwa kondigde al eerder de contractverlenging van trainer Dennis van Wijk aan. Komend seizoen, het eerste in tweede afdeling na elf jaar hoogste klasse, hoopt de club in een vernieuwd stadion te kunnen afwerken. De afbraakwerken van de huidige hoofdtribune, die dateert van 1952, starten de komende weken.

"Door sterk te blijven investeren in KV Mechelen, hopen we dat de club onverminderd zijn activiteiten kan blijven uitbouwen", aldus Leroy nog. "De investering in de nieuwe hoofdtribune, die ongetwijfeld een extra dimensie zal geven aan de voetbalwedstrijden, hoort daar ook bij."

Sá Pinto: "Nu vooral genieten"

Helemaal gelukkig is Sá Pinto niet dat 'zijn' Standard vanavond al zijn eerste wedstrijd speelt in play-off 1. "Ik had te weinig tijd om voor te bereiden." De Portugees kon pas gisterenavond voor het eerst trainen met zijn volledige kern. "Het was een moeilijke en rare week", zei hij. "Ik begrijp eigenlijk niet dat wij op vrijdag spelen tijdens een week waarin er interlands gespeeld worden. Waarom staat die wedstrijd niet zondag of maandag gepland? Ik weet niet wie de kalender maakt, maar dit is ongelofelijk."

Sá Pinto grijnsde dan weer als het ging over de ambities van Standard. Na hun plaats in de top zes én de bekerwinst wordt er veel verwacht. Zij kunnen play-off 1 pit geven. "We hebben de verwachtingen van het seizoensbegin al overtroffen. Ik wil nu vooral dat mijn jongens genieten. En als ik de kans heb om meer speeltijd te geven aan een aantal spelers - sommigen verdienen het - zal ik dat ook doen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Gillet, Pocognoli of Goreux. Zij hebben hard gewerkt de afgelopen maanden."

Over de geruchten rond Preud'homme en zijn eventuele terugkeer naar Standard wilde de Portugees niet te veel uitweiden. "Ik ben kalm, ik wil er eigenlijk geen commentaar op geven." (FDZ)

Beerschot Wilrijk bindt Jimmy De Jonghe en Fessou Placca langer aan club

Linkervleugelverdediger Jimmy De Jonghe en de Togolese centrumspits Fessou Placca zullen ook volgend seizoen het shirt van Beerschot Wilrijk dragen. De opties in hun contracten werden gelicht, zo bevestigt de club op zijn website.

De Jonghe (26) is een jeugdproduct van Club Brugge. Hij speelt sinds 2015 voor Beerschot Wilrijk en is net als Placca een vaste waarde in het elftal van Marc Brys. De 23-jarige Togolees, zesvoudig international, scoorde dit seizoen al tien keer voor de Ratten waaronder de enige goal in de heenwedstrijd van de promotiefinale tegen Cercle Brugge. Na 3-1 verlies in de terugmatch greep Beerschot Wilrijk in extremis naast een plek in de hoogste klasse.

De Antwerpenaren kondigden eerder deze week ook al contractverlengingen aan voor Tom Pietermaat (twee jaar) en Alex Maes (drie jaar). "Verder wil onze club op korte termijn de overeenkomsten met defensieve sterkhouders als Arjan Swinkels, Denis Prychynenko en doelman Rafa Romo vernieuwen en/of verlengen, zodat de kapstok voor het seizoen 2018-2019 stilaan vorm krijgt", klinkt het.

Zaterdagavond opent Beerschot Wilrijk play-off 2 met een verplaatsing naar Eupen. Enkele spelers die de voorbije maanden minder aan bod kwamen, zullen van coach Brys hun kans krijgen. "Voor hen is dat een mogelijkheid om te tonen dat ze wel degelijk een meerwaarde kunnen betekenen in onze kern. De bal ligt nu in hun kamp", zegt hij. "Binnenkort, na een doorgedreven evaluatie, zal tevens duidelijk worden met welke jongens we volgend seizoen niet meer verder gaan. Van hen gaan we in schoonheid afscheid nemen, of - indien zij nog een doorlopend contract hebben - meedenken aan een oplossing."

Nieuwe videorefs oefenen in play-off 2

Acht nieuwe VAR-teams zullen vanaf speeldag 4 of 5 in play-off 2 warmdraaien. Vanaf volgend seizoen worden in totaal 12 teams van 6 personen (2 ex-scheidsrechters en 4 semiprofessionele refs) ingezet om alle matchen in 1A van een videoref te voorzien. De nieuwe teams zullen voor de minst belangrijke matchen in PO 2 aangeduid worden, zo deelde scheidsrechtersbaas Verbist mee aan trainers en bestuursleden van de profclubs: "Wees begripvol tijdens hun leerproces, want er zullen fouten gebeuren", gaf de ex-ref opvallend genoeg mee. (TTV)