FT België. Wesley verlengt contract bij Club Brugge tot 2023 en doet dat in het West-Vlaams

Wesley verlengt contract bij Club Brugge tot 2023 en doet dat in het West-Vlaams

03 september 2018

17u08 2 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Wesley verlengt contract bij Club Brugge tot 2023

Goed nieuws voor de fans van Club Brugge. Spits nummer één Wesley heeft vandaag namelijk zijn krabbel gezet onder een nieuw contract bij blauw-zwart. Eén dat hem tot 2023 bindt aan de Belgische landskampioen. Wesley vertelde de boodschap in hoogst eigen persoon en wel in het Nederlands/West-Vlaams. Het leverde onderstaand hilarisch filmpje op. "Dag supporter, ik ben Wesley Moraes. Ik ben blij jullie te kunnen vertellen dat ik heb bijgetekend tot 2023, bluvngoan", vertelde de 21-jarige spits in het West-Vlaams.

Onze Wesley kan toch al een aardig woordje Nederlands... 🤣 pic.twitter.com/DdI4XK0yrL Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Bölöni krijgt schorsingsvoorstel van twee speeldagen

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een schorsingsvoorstel van twee speeldagen en een boete van 2.000 euro gevorderd voor Antwerp-coach Laszlo Bölöni, die zondagnamiddag tijdens de klassieker tegen Anderlecht al in de eerste helft naar de tribunes werd verwezen na een verhitte discussie met scheidsrechter Wim Smet.

Als Antwerp niet akkoord gaat met het schorsingsvoorstel, moet Bölöni eerstdaags voor de Geschillencommissie verschijnen.

Daarnaast vorderde het parket een schorsing van vijf speeldagen en een boete van 2.500 euro voor Tubeke-aanvaller Banou Diawara. De Burkinees werd zondag uitgesloten in het duel tegen KV Mechelen op de vierde speeldag in de Proximus League. Diawara deelde daarin een slag uit aan Lucas Bijker, terwijl de bal niet in het spel was. Het bondsparket vorderde vier speeldagen voor de overtreding en één speeldag voor zijn gedrag na de uitsluiting. Als Malinwa en Diawara niet akkoord gaan met het voorstel, moeten ze eerstdaags voor de Geschillencommissie verschijnen.

Odjidja na interlandbreak weer fit

Yves Vanderhaeghe moest het gisteren doen zonder Vadis Odjidja, die in Bordeaux een lichte contractuur opliep. Odjidja volgt een individueel programma, maar zal na de interlandbreak weer beschikbaar zijn voor de thuismatch tegen Sint-Truiden. De spelers van AA Gent krijgen vandaag en morgen vrijaf, maar een tiental spelers vertrekt vandaag al voor interlandverplichtingen. (RN)

Malinovskyi geschorst tegen Anderlecht

RC Genk moet het over twee weken tegen Anderlecht zonder draaischijf en topschutter Ruslan Malinovskyi doen. Hij werd in de slotfase van het duel tegen Kortrijk uitgesloten voor natrappen op Kagelmacher. "Daarom heb ik de voorbije weken zo veel geroteerd", zei Clement. "Wie de vervanger ook wordt, ik weet dat die klaar zal zijn." Het zal deze week rustig zijn in Genk. 18 van de 27 kernspelers zijn weg met interlandverplichtingen. (KDZ)