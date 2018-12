FT België. Wesley gelinkt aan Arsenal en Valencia - AA Gent boekt 5 miljoen winst - Vrouwenduel Standard-Anderlecht wordt herspeeld na rellen De voetbalredactie

07 december 2018



AA Gent boekt 5 miljoen winst

AA Gent heeft het voorbije jaar 5 miljoen euro winst geboekt. Dat blijkt uit de jaarrekening die gisteren gepubliceerd werd. Ook het eigen vermogen van de Buffalo’s ging de hoogte in, van 25 naar 30 miljoen euro. Uit de jaarrekening blijkt ook dat AA Gent zijn schulden onder controle heeft. De loonlast lijkt gedaald, maar vergelijken met de vorige periode is moeilijk omdat de jaarrekening toen over een langere periode liep. De cijfers geven aan dat AA Gent een goed en stevig financieel bedrijf is. Wel is het zo dat de liquide middelen van de Buffalo’s met ruim 10 miljoen gedaald zijn, van 11,7 naar 1,2 miljoen euro. Die daling is te wijten aan de betalingen voor spelerstransfers, maar ook aan de kosten van de bouw van het nieuwe oefencomplex in Oostakker. De beperkte liquide middelen zullen echter geen rem vormen op de transferpolitiek van AA Gent in januari. De club verkocht de voorbije zomer voor om en bij de 35 miljoen euro aan spelers. Transfergeld dat vaak over meerdere betalingen gespreid is, wat maakt dat AA Gent nog flink wat tegoeden heeft uit die uitgaande transfers. (RN)

Wesley gelinkt aan Arsenal en Valencia

De geruchtenmolen is weer opgestart. Minder dan een maand voor de wintertransferperiode wordt Wesley door buitenlandse media gelinkt aan Arsenal en Valencia. Bij Club zijn ze niet op de hoogte van de interesse. “Qua talent is Wesley één van de beste spelers die ik al getraind heb”, zegt Leko. “Ik zou supertrots zijn mocht hij naar Arsenal gaan. Of naar Tottenham of Liverpool. Maakt niet uit of het vandaag, morgen, over zes maanden of een jaar is. Wesley heeft alles om op een dag bij een Europese topclub te spelen. Iedereen droomt toch van zo’n transfer?”

Wesley werd afgelopen zomer nog in verband gebracht met Lazio, maar besloot uiteindelijk om bij te tekenen tot 2023. Club is sowieso niet van plan om in januari een sterkhouder te laten gaan. (NP/TTV)

Vrouwenduel Standard - Anderlecht wordt herspeeld

Het sportcomité van de KBVB heeft beslist dat het duel tussen Standard en Anderlecht in de Super League vrouwenvoetbal herspeeld moet worden. Beide clubs moeten ook 1.500 euro boete ophoesten. De competitiewedstrijd van 17 november werd bij een 0-1-tussenstand stilgelegd, nadat rellen waren uitgebroken tussen amokmakers van beide ploegen. De match werd 25 minuten voor affluiten definitief gestaakt toen mannen in bivakmutsen het veld bestormden. Supporters raakten daarbij slaags met elkaar. Het sportcomité kon beslissen om geen van beide ploegen punten toe te kennen, maar deed dat niet. De wedstrijd wordt niet op neutraal terrein afgewerkt, maar gewoon opnieuw in Luik. Zowel Standard als Anderlecht kunnen nog in beroep gaan tegen het vonnis.