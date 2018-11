FT België. Wat nu met Luc Devroe op Anderlecht? - Operatie Trebel goed verlopen - Heizel loopt niet vol voor interland tegen IJsland De voetbalredactie

14 november 2018

Operatie Trebel goed verlopen

De eerste stap is gezet. De ingreep aan de buikspieren van Adrien Trebel (27) is geslaagd. De Anderlecht-aanvoerder deed dat in München, bij de wereldvermaarde dokter Ulrike Muschaweck (foto). Zij mag de halve Premier League tot haar patiënten rekenen, net omdat ze via haar specifieke technieken de revalidatietijd spectaculair weet in te korten. Zo kreeg Trebel te horen dat hij binnen de drie weken opnieuw zal kunnen trainen.

Op het geval-Trebel ingaan wou en kon Muschaweck niet - beroepsgeheim -, maar gisteren wilde de Duitse ons wel duiding geven bij haar operatiewijze. “Ik werk minimaal invasief”, aldus Muschaweck in vlekkeloos Engels. “Dat betekent dat ik slechts het hoogst noodzakelijke deel van het letsel aanpak in plaats van de hele buikspierzone. Net daardoor kunnen spelers na twee à drie dagen alweer joggen. En na tien dagen kunnen ze al met de bal beginnen.”

Mochten de spectaculaire voorspellingen van Muschaweck uitkomen - andere artsen spraken over zes tot twaalf weken onbeschikbaarheid -, dan hervat Trebel zeker nog voor Nieuwjaar met de groep. De middenvelder zelf heeft zich er evenwel een doel van gemaakt pas in 2019 op winterstage opnieuw helemaal fit te zijn - tot dan wil hij geen risico’s nemen. In Spanje wil hij zich klaarstomen voor de laatste rechte lijn en de play-offs. (PJC)

Wat met Luc Devroe op Anderlecht?

Voor Devroe, die slechts één transferperiode aan de slag is bij paars-wit, is de koerswijziging in het Astridpark met de promotie van Michael Verschueren tot manager een klap. Het spreekt voor zich dat hij met Verschueren boven zich niet langer (zo goed als) autonoom beslist over de aan- en verkooppolitiek. Devroe vertrok dan ook met het gezicht op onweer op vakantie.

Toch is Coucke niet van plan Devroe te laten vallen. Hij ziet in de voormalige sportief directeur van KV Oostende nog steeds een voetbalkenner - meer dan Verschueren - die een uitgebreid netwerk heeft. Het is dan ook de intentie van Anderlecht om Devroe aan boord te houden binnen de nieuwe krijtlijnen. Mocht Devroe het zelf niet zien zitten om voortdurend aan Verschueren te rapporteren, dan zal RSCA op zoek gaan naar een vervanger.

Volgens onze informatie houdt Coucke rekening met een ‘njet’ van Devroe en begon hij al de markt te verkennen. Binnen het reeds uitgezette profiel voor een potentiële opvolger vallen twee elementen op: het moet een onbesproken figuur zijn en hij moet bij voorkeur een verleden bij Anderlecht hebben. Nog dit: Jo Van Biesbroeck blijft operationeel manager, op korte termijn behoudt Verschueren zijn rol binnen de ECA (de federatie van Europese clubs). Gisteren zat hij voor die organisatie in Zwitserland. Anderlecht stuurde een kort communiqué de wereld in: “We bekijken de opties om het sportieve luik te versterken.” (MJR/PJC/NVK)

Geen massale belangstelling voor IJsland

Ook tegen IJsland zullen de Rode Duivels niet voor volgepakte tribunes spelen. De KBVB bracht voorlopig 28.000 kaartjes aan de man - in totaal kunnen er 50.000 toeschouwers in het Koning Boudewijnstadion. Er worden ook 400 IJslanders verwacht. De bond hoopt toch aan 30.000 aanwezigen te raken. Dat het enthousiasme beperkt is, heeft vooral te maken met het late aanvangsuur (20.45 uur) op een weekdag.

KVK riskeert vervolging voor racisme

KV Kortrijk riskeert zich voor de Geschillencommissie te moeten verantwoorden voor de aantijging van Standard-speler Paul-José Mpoku. Hij stelde na KV Kortrijk-Standard (0-2) dat fans apengebaren nabootsten in zijn richting. De ‘match delegate’ rapporteerde racistische opmerkingen. “Als in het rapport iets staat over racisme, is het logisch dat we daar vervolg aan geven”, zegt bondsprocureur Rubens. Manager Leterme zegt dat KVK fel gekant is tegen racisme. “Zo’n misplaatst gedrag hoort niet, maar we konden geen fans identificeren.” (BF)

Dierckx: rentree na 282 dagen

Na exact 282 dagen blessureleed maakte Tuur Dierckx gisteravond zijn rentree. De flankspeler speelde bij Waasland-Beveren een helft mee in de beloftenwedstrijd tegen Lokeren. Dierckx viel begin februari uit met een gescheurde kruisband. (MVS)

Rust voor Vormer en Poulain

Club Brugge hervatte gisteren de trainingen zonder Ruud Vormer. De aanvoerder doet het opnieuw wat rustiger aan tijdens de interlandbreak. Ook Poulain (adductoren) ontbrak, net als de nog steeds geblesseerde Danjuma, Diatta, Dennis, Denswil en Vossen. Van de basiself trainden Rits, Wesley en Nakamba buiten, al vertrekt die laatste nog richting Zimbabwe voor interlandverplichtingen. Club traint tot en met vrijdag om 10.30u met open deuren. (TTV)

Hamstringblessure voor Dhauholou

Pech blijft Olivier Dhauholou (20) achtervolgen. De aanvaller van Anderlecht heeft bij de beloften (2-0-winst tegen KV Oostende) een blessure aan de hamstrings opgelopen. Hij zal enkele weken out zijn. Hein Vanhaezebrouck had het idee om Dhauholou, een technisch onderlegde spits, stukje bij beetje te integreren in de A-kern, maar dat plan krijgt nu een fikse deuk. Sinds zijn komst drie jaar geleden bij RSCA kende Dhauholou veel blessureleed. (PJC)