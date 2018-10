FT België. Waasland-Beveren ziet Vanzo uitvallen met hamstringblessure De voetbalredactie

26 oktober 2018

14u53

Bron: Belga 0

Voor de match van komende zondag in eigen huis tegen Antwerp zal Yannick Ferrera, coach van Waasland-Beveren, geen beroep kunnen doen op Vanzo en Abdullah. Boljevic is dan wel weer inzetbaar. “Vanzo heeft een blessure opgelopen aan de hamstrings en is wellicht twee tot drie weken out”, aldus Ferrera. “Hij speelt niet tegen Antwerp. Voor Abdullah (knie) komt die match net iets te vroeg. Beter nieuws is er van Boljevic, die speelklaar is. We willen tegen Antwerp de lijn van de afgelopen weken doortrekken. De spelers willen er alles aan doen om de positieve drive te behouden. Antwerp is een team dat negentig minuten zijn werk doet. Er steekt veel maturiteit en kwaliteit binnen de groep. Zij staan dan ook niet voor niets vierde in de stand. Het zal een zware dobber worden, maar mijn spelers zijn er alvast klaar voor en willen een vervolg breien aan hun puntenwinst. Het punt dat wij behaalden op Club Brugge, heeft ons opnieuw wat meer vertrouwen geschonken en dat willen we sowieso omzetten in efficiëntie.”