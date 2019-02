FT België. Vukovic blijft tot 2021 bij RC Genk - Trebel weer onder het mes? De voetbalredactie

20 februari 2019

09u10 0

Bölöni en Kaya verhoord door ad-hoccommissie van Pro League

Antwerp-coach Laszlo Bölöni en KV Mechelen-middenvelder Onur Kaya zijn dinsdag in Brussel verhoord door de ad-hoccommissie van de Pro League, die waakt over het respect voor de wedstrijdleiding. Volgende week maandag kennen zij hun straf.

De driekoppige commissie van de Pro League moet zich buigen over de uitspraken van Kaya naar aanleiding van de gele kaart tegen Union die hem een bekerfinale kost. In krantenartikelen verweet hij scheidsrechter Laforge onder meer “een gebrek aan empathie”. De Mechelse aanvoerder opperde ook dat zijn ploeg sinds het uitbreken van het voetbalschandaal benadeeld wordt door de arbitrage.

Een uur na Kaya moest ook Bölöni zich komen verantwoorden. Na de match tegen Standard, die op de Bosuil op 1-1 eindigde, nam Bölöni de prestatie van scheidsrechter Smet en de videoref op de korrel, onder meer vanwege de rode kaart voor Lamkel Zé en de 0-1 van Maxime Lestienne, die na VAR-tussenkomst goedgekeurd werd hoewel de lijnrechter gevlagd had.

De ad-hoccommissie, bestaande uit ex-trainer Ariël Jacobs (65), ex-speler Gonzague Vandooren (39) en ex-ref Alexis Ponnet (78) moet nu oordelen of de verklaringen van Kaya en Bölöni ongepast of denigrerend waren ten opzichte van de wedstrijdleiding. De commissie doet later deze week een advies aan de Pro League, waarna de sanctie dan wellicht nog deze week door het management van de Pro League wordt bevestigd. Ze riskeren elk een boete van 5.000 euro.

RC Genk licht optie op Vukovic

Danny Vukovic blijft tot 2021 bij RC Genk. De Australische doelman had bij de competitieleider nog een contract tot eind dit seizoen, met een optie op twee seizoenen extra. Die optie heeft Genk nu gelicht. Vukovic speelt sinds het seizoen 2017-18 voor de Limburgers. Sindsdien was hij goed voor 82 wedstrijden met daarin 26 clean sheets. “Danny heeft het naar zijn zin in Genk en ook KRC Genk is tevreden over de prestaties van haar ervaren doelman”, luidt het op de clubwebsite. “Met die ervaring is hij ook de ideale mentor voor het eigen jonge keeperstalent dat zijn opwachting maakt.”

Nieuwe operatie dreigt voor Trebel

Ook voor Anderlecht-kapitein Trebel dreigt een nieuwe operatie, deze keer aan de rechterknie. In november werd hij reeds aan de buikspieren geopereerd. Trebel zelf zou een mogelijke operatie willen uitstellen tot na de play-offs, vraag is of zijn fysieke paraatheid voldoende is om te kunnen spelen. Gisteren trainde hij alvast mee. Obradovic, die tegen Zulte Waregem een scheurtje in de hamstring opliep, trainde gisteren individueel. De kans dat hij de selectie voor de wedstrijd tegen Club Brugge haalt, is klein. (MJR/PJC)