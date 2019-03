FT België. Vranjes' nachtje in gesloten centrum "storm in glas water” - Chipciu straks terug bij RSCA? De voetbalredactie

28 maart 2019

06u45 0

Vranjes’ nachtje in gesloten centrum “storm in glas water”

‘t Lijkt wel alsof hij soms het ongeluk aantrekt. Anderlecht-speler Ognjen Vranjes (29) heeft begin deze week een nacht doorgebracht in een gesloten centrum in Steenokkerzeel. Dit omdat hij, na een bezoek aan zijn geboortestreek, bij aankomst op de luchthaven in Charleroi geen geldige verblijfsvergunning kon voorleggen. De speler trof in deze kwestie echter weinig schuld - de oorzaak was een juridisch conflict tussen Anderlecht en Vranjes’ gewezen huisbaas.

Vranjes had gisteren een “verhelderend gesprek” met sportief directeur Michael Verschueren. Daarin liet die laatste naar verluidt verstaan dat RSCA Vranjes niks verwijt, hij noemt het voorval “een storm in een glas water”.

Verschuerens correcte houding doet de clan-Vranjes dromen van een nieuwe kans, maar op dit moment is er geen enkele reden om aan te nemen dat een terugkeer bij de A-kern realistisch is. (PJC)

Chipciu straks terug bij RSCA?

Onwetendheid. Dat is de staat waarin Alex Chipciu (29) zich bevindt omtrent zijn eigen toekomst. Anderlecht leent de Roemeen uit aan Sparta Praag, met aankoopoptie, maar het is niet zeker dat de Tsjechen zullen toehappen. “Blijkbaar heb ik een erg hoog salaris”, aldus Chipciu in Roemeense media. “Dus het is afwachten wat er gebeurt. Misschien ga ik wel terug naar Anderlecht, ik hou van de club en ik hoorde dat de nieuwe voorzitter (Marc Coucke, red.) me een sterke speler vindt.” Chipciu ligt nog tot 2020 onder contract bij RSCA. (PJC)

De fauw praat over contractverlenging

Davy De fauw (37) gaat minstens één jaar langer door bij Zulte Waregem. Beide partijen onderhandelen momenteel over een contractverlenging. De huidige overeenkomst van de aanvoerder loopt deze zomer af. De fauw telt al 234 wedstrijden voor Essevee, daarin scoorde de rechtsachter 21 keer en gaf hij 18 assists. Wellicht komen er daar dus nog een pak bij. (VDVJ)