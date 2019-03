FT België. Vranjes' nachtje in gesloten centrum "storm in glas water” - AA Gent stelt Jan Van den Bergh voor - Chipciu straks terug bij Anderlecht? De voetbalredactie

28 maart 2019

20u45 0

AA Gent stelt Jan Van den Bergh voor

Jan Van den Bergh werd vandaag voorgesteld in de Gentse Ghelamco Arena. De verdediger (24) komt transfervrij over van Beerschot-Wilrijk, zo raakte begin januari al bekend. De linkspoot ondertekende een contract voor één seizoen, met optie op een extra jaar. “Ik denk dat er als Belgische voetballer weinig mooier is dan voor een G5-club te spelen. Gent is een club die de laatste jaren enorme stappen heeft gezet. Ik ben een beetje een laatbloeier , ik heb wat meer tijd nodig gehad om mij te ontwikkelen als voetballer. Maar dit is de ideale stap om mezelf nog meer te verbeteren - hier stopt het niet. Ik kan en moet nog bepaalde punten verbeteren, maar ik vind hier de ideale omstandigheden om dat te doen. Ik heb de voorbije maanden alle matchen van de ploeg gezien om de coach, het systeem en mijn medespelers sneller te leren kennen”, aldus Van den Bergh bij zijn voorstelling op de clubwebsite.

KV Mechelen op 1 mei gehuldigd

KV Mechelen, kampioen in 1B én bekerfinalist, wordt op woensdag 1 mei gehuldigd. De spelers en staf worden ‘s avonds, na de finale tegen AA Gent, verwacht op het stadhuis van Mechelen om er de supporters op de Grote Markt te begroeten. Zo komt er dus een officieel titelfeest met - wie weet - de Beker van België als kers op de taart. (ABD)

Vranjes’ nachtje in gesloten centrum “storm in glas water”

‘t Lijkt wel alsof hij soms het ongeluk aantrekt. Anderlecht-speler Ognjen Vranjes (29) heeft begin deze week een nacht doorgebracht in een gesloten centrum in Steenokkerzeel. Dit omdat hij, na een bezoek aan zijn geboortestreek, bij aankomst op de luchthaven in Charleroi geen geldige verblijfsvergunning kon voorleggen. De speler trof in deze kwestie echter weinig schuld - de oorzaak was een juridisch conflict tussen Anderlecht en Vranjes’ gewezen huisbaas.

Vranjes had gisteren een “verhelderend gesprek” met sportief directeur Michael Verschueren. Daarin liet die laatste naar verluidt verstaan dat RSCA Vranjes niks verwijt, hij noemt het voorval “een storm in een glas water”.

Verschuerens correcte houding doet de clan-Vranjes dromen van een nieuwe kans, maar op dit moment is er geen enkele reden om aan te nemen dat een terugkeer bij de A-kern realistisch is. (PJC)

200 euro bruto extra voor assistent-scheidsrechters

Het Referee Office van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een akkoord bereikt met de assistent-scheidsrechters die in play-off 1 daags voor de match op afzondering moeten gaan in Tubeke. Die extra dag moet hen toelaten om zich tactisch, technisch en fysiek beter voor te bereiden op de wedstrijd. Ze krijgen daar telkens 200 euro bruto voor betaald, een bedrag dat eenzijdig is opgelegd, zo valt te horen.

Er was geen overleg met de assistent-refs, die niet zozeer ongelukkig zijn over de vergoeding (ze verdienen al 650 euro per match en een bonus van 150 euro als ze een bepaalde score halen, telkens bruto) maar wel over de praktische haalbaarheid van die bijkomende dag. Ze moeten dan last minute vrij krijgen van hun werkgever en dat blijkt voor enkelen onmogelijk. Zo gaf één Waalse ref tijdens de recente stage in Waterloo te kennen dat ze hem niet moesten aanduiden voor play-off 1 omdat hij dat professioneel en familiaal niet geregeld zou krijgen.

In totaal duidde scheidsrechtersbaas Johan Verbist twaalf lijnrechters aan voor play-off 1 en zeven arbiters. Alexandre Boucaut, Nicolas Laforge, Erik Lambrechts, Jonathan Lardot, Bram Van Driessche, Nathan Verboomen en Lawrence Visser zijn allemaal semi-profs. Omdat zij een vaste verloning krijgen, wordt er voor hen geen extra vergoeding toegekend. (VH)

Chipciu straks terug bij RSCA?

Onwetendheid. Dat is de staat waarin Alex Chipciu (29) zich bevindt omtrent zijn eigen toekomst. Anderlecht leent de Roemeen uit aan Sparta Praag, met aankoopoptie, maar het is niet zeker dat de Tsjechen zullen toehappen. “Blijkbaar heb ik een erg hoog salaris”, aldus Chipciu in Roemeense media. “Dus het is afwachten wat er gebeurt. Misschien ga ik wel terug naar Anderlecht, ik hou van de club en ik hoorde dat de nieuwe voorzitter (Marc Coucke, red.) me een sterke speler vindt.” Chipciu ligt nog tot 2020 onder contract bij RSCA. (PJC)

De fauw praat over contractverlenging

Davy De fauw (37) gaat minstens één jaar langer door bij Zulte Waregem. Beide partijen onderhandelen momenteel over een contractverlenging. De huidige overeenkomst van de aanvoerder loopt deze zomer af. De fauw telt al 234 wedstrijden voor Essevee, daarin scoorde de rechtsachter 21 keer en gaf hij 18 assists. Wellicht komen er daar dus nog een pak bij. (VDVJ)