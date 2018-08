FT België. Vossen mikt op Zulte Waregem - Geen spoor van Morioka in Brugge - Zorgen om Pocognoli De voetbalredactie

27 augustus 2018

09u03 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Vossen mikt op Essevee

Nadat hij de matchen tegen Antwerp en Anderlecht moest missen, hoopt Jelle Vossen vrijdagavond aan de Gaverbeek zijn rentree te vieren. De aanvaller heeft nog steeds last aan de knie, maar kan mogelijk deze week de training hervatten. Dennis moest op zijn beurt tijdens de wedstrijd ingepakt worden aan het onderbeen, maar hij kon de match uitspelen. Als de Nigeriaan vandaag geen reactie ondervindt, kan ook hij de training hervatten. Nakamba hield het vorige week nog bij lopen. Afwachten of hij deze week kan aansluiten bij de groep. (TTV)

Makarenko voor het eerst bij Oekraïne

Sinds de seizoenstart behoort Jevhen Makarenko steevast tot de beteren bij Anderlecht. Die prestaties zijn ook de Oekraïense bondscoach Sjevtsjenko niet ontgaan. In het vooruitzicht van de Nations League werd Makarenko voor het eerst opgeroepen voor zijn land.

Geen spoor van Morioka gisteren in Brugge. Niet op de bank en ook niet in de tribune. "Hij kreeg op training een trap op de knie", verduidelijkte Vanhaezebrouck. "Zijn afwezigheid zal normaal niet te lang duren." (MJR)

Lokeren kent zijn slechtste start ooit

1 op 15. Nooit eerder sinds ze in 1974 promoveerden naar eerste klasse begon Lokeren slechter aan het seizoen. Gisteravond leken ze in Gent lang op weg naar puntenwinst, maar finaal kraakten ze alsnog.

42 seizoenen speelt Lokeren ondertussen op het hoogste niveau. Eén luttel puntje uit de eerste vijf matchen: een 'verbetering' van het record van 2 op 15 in het seizoen 2003-2004. En zeggen dat het er gisteravond erg lang goed uitzag. Een degelijke eerste helft, en op het uur zowaar de 0-1, via Cevallos. 't Was zelfs niet eens helemaal onverdiend.

Het venijn zat echter in de staart: David en Kvilitaia bezorgden Gent alsnog de volle buit. Opvallend: Lokeren verspeelde dit seizoen al 6 punten in het slot van de match. "Onnodig uit te leggen dat ik me heel slecht voel", zuchtte Ortwin De Wolf. De jonge doelman speelde - net als heel Lokeren - nochtans best een aardige partij. "Onze beste match van het seizoen. Om het dan uiteindelijk toch nog weg te geven: da's heel zuur. Dat we voor het eerst de tegenpartij eens onder druk konden zetten, gaf ons vertrouwen tijdens de match, maar uiteindelijk telt enkel het resultaat. De score: daar draait het om, aan positieve zaken hebben we nu even geen boodschap." (MVS)

Zorgen om Pocognoli

Het ziet ernaar uit dat Standard het geruime tijd zal moeten doen zonder Sébastien Pocognoli. De Luikse kapitein moest tegen STVV al snel naar de kant. "Op dit moment vrezen we dat Pocognoli een scheur in de adductoren heeft opgelopen. We zijn hem waarschijnlijk een tijdje kwijt, maar we moeten het verdere onderzoek afwachten." (KDZ)